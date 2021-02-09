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В Управлении по чрезвычайным ситуациям Ташкента новое назначение

Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210209/15967408/V-upravlenii-po-chrezvychaynym-situatsiyam-Tashkenta-novoe-naznachenie.html

На должность начальника государственного учреждения утверждена кандидатура генерал-майора Равшана Хайдарова.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Начальником Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента стал генерал-майор Равшан Хайдаров, сообщают в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

МЧС Узбекистана
Генерал-майор Равшан Хайдаров
Ранее он занимал должность руководителя Института гражданской защиты МЧС.

Напомним: прежний начальник столичного Управления по чрезвычайным ситуациям Мухтор Мухитдинов в ноябре прошлого года был назначен заместителем хокима Ташкента – начальником Управления по эксплуатации каналов и благоустройству прилегающих к ним территорий столицы.

Теги:
руководитель, МЧС Узбекистана, назначение



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