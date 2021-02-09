В Управлении по чрезвычайным ситуациям Ташкента новое назначение

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В Узбекистане снимут фильм о девушке-снайпере Зебо Ганиевой Планируется, что съемки пройдут в Ташкентской области и в Республике Беларусь. В настоящее время идет подготовка к кастингу, также творческая группа отбирает места для съемочного процесса. 14