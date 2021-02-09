В Управлении по чрезвычайным ситуациям Ташкента новое назначение

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Начальником Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента стал генерал-майор Равшан Хайдаров, сообщают в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Ранее он занимал должность руководителя Института гражданской защиты МЧС.
Напомним: прежний начальник столичного Управления по чрезвычайным ситуациям Мухтор Мухитдинов в ноябре прошлого года был назначен заместителем хокима Ташкента – начальником Управления по эксплуатации каналов и благоустройству прилегающих к ним территорий столицы.