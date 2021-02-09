В Каракалпакстане создан госзаказник на озере Судочье

На площади в 280,5 гектара будут заниматься восстановлением природных объектов и редких видов животных. В планах - до конца года внести озеро в список Рамсарской конвенции.

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Государственный заказник "Судочье-Акпетки" создан в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан. Его площадь составляет 280 507 гектаров, сообщают в Госкомэкологии.

Природоохранное учреждение появилось в соответствии с указом президента от 20 марта 2019 года в целях сохранения и восстановления природных объектов и комплексов особой экологической ценности, а также редких видов животных.

"Здесь будут заниматься сохранением и воспроизводством прибрежных ландшафтов, каналов, коллекторов и их водотоков, популяций водоплавающих птиц, редких и исчезающих видов рыб, хищных птиц и млекопитающих", - говорится в информации.

Государственному комитету Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды поручено разработать предложения по включению озера Судочье в Рамсарский список водно-болотных угодий международного значения до конца 2021 года и внести их на рассмотрение Кабинета министров.

К слову, 2 февраля отмечается Всемирный день водно-болотных угодий. Именно в этот день в 1971 году в иранском городе Рамсар была подписана одноименная конвенция, перед которой стоит цель защитить угодья, имеющие международное значение, главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц.

На сегодняшний день ее участниками являются более 170 государств. В их числе и Узбекистан. На его территории до недавнего времени располагались два водно-болотных угодья, вошедших в список. Это озеро Денгизкуль и Айдаро-Арнасайская система озер. Но в 2020 году он пополнился еще двумя объектами - водохранилищами Тудакаль и Куйимазар в Навоийской области.