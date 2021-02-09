В детсадах Узбекистана появятся обучающие роботы Albert и Genibot

Роботы Albert и Genibot предназначены для воспитанников от 6 лет. Обучающий процесс происходит за счет готовых карточек кодирования. С их помощью ребенок заставляет игрушку двигаться, мигать глазами и говорить.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Партнеры из Республики Корея подарили ДОО Узбекистана 275 роботов и 350 обучающих пособий, сообщила корреспонденту Sputnik Узбекистан пресс-служба МДО.

В рамках мероприятия состоялась церемония передачи умных роботов Albert и Genibot, предназначенных для обучения детей робототехнике и навыкам программирования.

"Говоря о навыках программирования в детских садах, мы не имеем в виду написание кода. Речь идет о развитии алгоритмического мышления, которое является залогом успеха в современных реалиях. Роботы в игровой форме развивают креативность, логику, умение распознавать паттерны и находить оптимальные решения", — сказал директор Инновационного центра информационных и педагогических технологий при МДО Оятилло Рахматиллаев.

Роботы Albert и Genibot предназначены для воспитанников от 6 лет. Обучающий процесс происходит за счет готовых карточек кодирования. С их помощью ребенок заставляет игрушку двигаться, мигать глазами и говорить. Таким образом он начинает понимать, как работают блоки кода. Также можно создавать собственные команды и алгоритмы, подключив робота к смартфону. Эта функция предусмотрена для детей постарше.

Аналогичные пилотные программы запустили школы и детские сады во Франции, Испании, Коста-Рике и Перу.

Отмечается, что роботы Albert и Genibot будут распределены в 53 ДОО по всему Узбекистану. Обучением педагогов на местах и мониторингом результатов пилотного проекта займется Инновационный центр информационных и педагогических технологий при Министерстве дошкольного образования.

Если пилотный проект завершится успешно, то Министерство дошкольного образования Узбекистана обеспечит больше детских садов умными роботами, а также дополнит их функционал программой для детей с ограниченными возможностями здоровья.