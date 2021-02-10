Новые правила: сколько будут отдыхать узбекистанцы в праздничные дни

Это произойдет в период празднования Навруза, Дня независимости и Нового года, а также религиозных праздников Рамазан хайит (Ийд-ал-Фитр) и Курбан хайит (Ийд-ал-Адха).

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. В Узбекистане в период праздников будет устанавливаться не менее трех нерабочих дней, говорится в новом указе президента республики Шавката Мирзиёева.

"В период празднования Навруза, Дня независимости и Нового года, а также религиозных праздников Рамазан хайит (Ийд-ал-Фитр) и Курбан хайит (Ийд-ал-Адха) отныне будет устанавливаться не менее трех нерабочих дней", - говорится в документе.

Они появятся за счет дополнительных и переносимых нерабочих дней.

Напомним, что в 2021 году в Узбекистане установлены дополнительные нерабочие дни: 2 сентября — четверг, 3 сентября — пятница. Перенесены выходной день с субботы 27 марта на 22 марта понедельник. Также две субботы 2 января и 4 сентября, и понедельник 22 марта объявлены нерабочими днями для всех категорий работников.

Какие дни будут объявлены дополнительными выходными в 2021 году >>

Согласно указу, в бюджетных организациях установленный дополнительный нерабочий день компенсируется за счет сокращения продолжительности ежегодного трудового отпуска работников на один рабочий день.