12:57 10 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск
Празднование Намаз хайит в Ташкенте

Новые правила: сколько будут отдыхать узбекистанцы в праздничные дни

Sputnik/Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
50101
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210210/15970895/Novye-pravila-skolko-budut-otdykhat-uzbekistantsy-v-prazdnichnye-dni.html

Это произойдет в период празднования Навруза, Дня независимости и Нового года, а также религиозных праздников Рамазан хайит (Ийд-ал-Фитр) и Курбан хайит (Ийд-ал-Адха).

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. В Узбекистане в период праздников будет устанавливаться не менее трех нерабочих дней, говорится в новом указе президента республики Шавката Мирзиёева.

"В период празднования Навруза, Дня независимости и Нового года, а также религиозных праздников Рамазан хайит (Ийд-ал-Фитр) и Курбан хайит (Ийд-ал-Адха) отныне будет устанавливаться не менее трех нерабочих дней", - говорится в документе.

Они появятся за счет дополнительных и переносимых нерабочих дней. 

Напомним, что в 2021 году в Узбекистане установлены дополнительные нерабочие дни: 2 сентября — четверг, 3 сентября — пятница. Перенесены выходной день с субботы 27 марта на 22 марта понедельник. Также две субботы 2 января и 4 сентября, и понедельник 22 марта объявлены нерабочими днями для всех категорий работников.

Какие дни будут объявлены дополнительными выходными в 2021 году >>

Согласно указу, в бюджетных организациях установленный дополнительный нерабочий день компенсируется за счет сокращения продолжительности ежегодного трудового отпуска работников на один рабочий день.

Теги:
отдых, праздничные дни, праздник, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Невесты из Пакистана: свадебный модный показ - фотолента
Панно на станции Алишер Навои
Жемчужина ташкентского метро: самая поэтичная станция "Алишер Навои" — видео
Алишер Навои
Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться