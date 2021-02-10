Родители попавшей под поезд девочки обратились за помощью к Саиде Мирзиёевой

Директор Агентства информации и массовых коммуникаций посетила больницу, где в отделении реанимации идет борьба за жизнь ребенка.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Родители девочки, которую на днях сбил товарный поезд, опубликовали обращение к Саиде Мирзиёевой. Они попросили ее спасти жизнь ребенка, находящегося в глубокой коме.

"У моей дочери вся правая сторона с головы до ног раздроблена, удар сердца и легкого. Девочка находится в глубокой коме четвертой степени. Прошу Вас, только Вы можете доставить врачей и нужные медикаменты из-за рубежа", — написала мама девочки.

Саида Мирзиёева встретилась с родителями пострадавшей девочки. Она посетила больницу, где в отделении реанимации идет борьба за жизнь ребенка. Несмотря на все усилия врачей, девочка сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

Несчастный случай произошел 5 февраля в Ташкенте. Товарный поезд с 57 вагонами сбил четырнадцатилетнюю девочку, когда она возвращалась из школы домой.

Железнодорожный переезд находится в черте города между станциями "Хамза" и "Тошкент юк". Сотрудники транспортной милиции периодически проводят разъяснительные беседы со школьниками. В соответствии с официальной информацией, крайняя беседа состоялась 25 января.

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Как утверждают очевидцы, на этом переезде нет ни шлагбаумов, ни светофоров, словно это обычный нерегулируемый пешеходный переход.

В настоящее время проводится оперативное расследование.