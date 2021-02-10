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В Фергане назначены новые руководители четырех секторов

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210210/15971774/V-Fergane-naznacheny-novye-rukovoditeli-chetyrekh-sektorov.html

Главой города стал первый заместитель хокима Ферганской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности Мирзохид Убайдуллаев.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Первый заместитель хокима Ферганской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности Мирзохид Убайдуллаев стал хокимом города Ферганы. Об этом сообщили в областной администрации.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Убайдуллаев родился в 1976 году в Ферганском районе. В 1999-м он окончил Ферганский политехнический институт.

В период с 2010 по 2014 годы возглавлял областное управление казначейства.

В 2014-2015 гг. работал на должности начальника областного управления финансов, а с 2016 по 2020 годы руководил Маргиланом.

К тому же прокурором Ферганы назначен Дилмурод Кабулов, начальником ОВД – Дилмурод Аскаров и главным налоговиком города – Нуриддин Эркабоев. 

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Напомним: после визита Шавката Мирзиёева в Фергану в регионе были уволены руководители четырех секторов. По итогам встречи своих должностей лишились хоким города Ферганы Хамид Хабибидинов, прокурор Атхам Маматалиев, начальник ОВД Шавкат Дадахонов и главный налоговик города Вохиджон Бобобеков.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, назначение, Фергана



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