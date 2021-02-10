Школьники, которые бросали учебники и матерились на камеру, поставлены на учет

Выяснилось, что авторы и участники видео - ученики 11-го класса школы №17 Нарпайского района Самаркандской области.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. На днях в соцсети распространились видеокадры, на которых школьники, находясь в стенах учебного учреждения, демонстративно швыряют книги на пол и при этом матерятся.

В Министерстве народного образования отреагировали на эти кадры, назвав поступок молодых людей аморальным.

По словам пресс-службы ведомства, этот случай изучила контрольно-юридическая служба министра народного образования. Выяснилось, что авторы и участники видео - ученики 11-го класса школы №17 Нарпайского района Самаркандской области.

Была организована встреча с участием представителей Управления народного образования Самаркандской области, администрации района, межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних, МВД. К диалогу пригласили и родителей учеников.

Родители принесли извинения за пренебрежение воспитанием детей.

Андижанский школьник обратился к властям с просьбой починить мост >>

Согласно статье 47 ("Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей") Кодекса об административной ответственности Узбекистана, в отношении родителей были приняты меры.

Учащиеся поставлены на профилактический учет.