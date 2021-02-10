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Школьники, которые бросали учебники и матерились на камеру, поставлены на учет

МНО
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210210/15974450/Shkolniki-kotorye-brosali-uchebniki-i-materilis-na-kameru-postavleny-na-uchet.html

Выяснилось, что авторы и участники видео - ученики 11-го класса школы №17 Нарпайского района Самаркандской области.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. На днях в соцсети распространились видеокадры, на которых школьники, находясь в стенах учебного учреждения, демонстративно швыряют книги на пол и при этом матерятся.

В Министерстве народного образования отреагировали на эти кадры, назвав поступок молодых людей аморальным.

По словам пресс-службы ведомства, этот случай изучила контрольно-юридическая служба министра народного образования. Выяснилось, что авторы и участники видео - ученики 11-го класса школы №17 Нарпайского района Самаркандской области.

Пустой класс в школе
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Была организована встреча с участием представителей Управления народного образования Самаркандской области, администрации района, межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних, МВД. К диалогу пригласили и родителей учеников.

Родители принесли извинения за пренебрежение воспитанием детей.

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Согласно статье 47 ("Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей") Кодекса об административной ответственности Узбекистана, в отношении родителей были приняты меры.

Учащиеся поставлены на профилактический учет.

Теги:
Самаркандская область, Министерство народного образования Узбекистана, соцсети, Видео, школьники, школа



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