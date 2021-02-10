Актриса Ирина Безрукова озвучит спектакли для людей с нарушениями зрения

Постановки состоятся в Молодежном театре Узбекистана, Республиканском кукольном театре и театре "Ильхом", а также в ГАБТ им. А.Навои.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Саида Мирзиёева поделилась в своем Telegram-канале новостью о том, что в рамках проекта "Ko'ngil ko'zi" с 19 по 24 февраля Узбекистан посетит Ирина Безрукова — российская актриса и тифлокомментатор высшей категории.

Безрукова озвучит три спектакля для людей с нарушениями зрения. Постановки состоятся в Молодежном театре Узбекистана, Республиканском кукольном театре и театре "Ильхом", а также в ГАБТ им. А.Навои.

Организатор проект — Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан.

"Мы все хотим, чтобы инклюзия стала нормой жизни в нашей стране, и каждый шаг в этом направлении - событие. Пусть у нас все получится", - написала Мирзиёева.

Ровно год назад в Государственном молодежном театре Узбекистана впервые показали спектакль с тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих людей. Тогда премьерные спектакли комментировала Юлия Андреивич из Москвы. Узбекистан также намерен обучить свои кадры – для этого несколько студентов проходят курсы в российском институте Реакомп.