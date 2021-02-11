Хоким Кашкадарьинской области запретил чиновникам приобретать новые служебные авто

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев ввел мораторий на покупку автомобилей для чиновников хокимиятов, говорится в официальном сообщении.
"Давайте сделаем то, что принесет пользу населению. Разрешение на покупку автомобилей будем давать, только если возникнет необходимость и если это решение будет утверждено на региональной сессии", – заявил он.
По словам Мирзаева, они дали разрешение Бахрому Юсупову, который был назначен хокимом Касанского района, замхокима области – начальником областного управления инвестиций и внешней торговли.
Напомним, в августе прошлого года был опубликован проект постановления президента, согласно которому планируется усовершенствовать систему использования служебных автомобилей в органах государственной власти и управления.
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В документе предоставлена информация о том, что с 1 января 2021 года использование служебных автомобилей будет контролироваться общественностью. Отмечается, что водители и госслужащие обязаны пользоваться машиной только в служебных целях. В случае выявления нарушения установленного правила граждане должны будут произвести фото- или видеосъемку, а затем опубликовать соответствующий материал на специальном интернет-портале.