Хоким Кашкадарьинской области запретил чиновникам приобретать новые служебные авто

По словам хокима, разрешение на покупку автомобилей будут давать, только если возникнет необходимость.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев ввел мораторий на покупку автомобилей для чиновников хокимиятов, говорится в официальном сообщении.

"Давайте сделаем то, что принесет пользу населению. Разрешение на покупку автомобилей будем давать, только если возникнет необходимость и если это решение будет утверждено на региональной сессии", – заявил он.

По словам Мирзаева, они дали разрешение Бахрому Юсупову, который был назначен хокимом Касанского района, замхокима области – начальником областного управления инвестиций и внешней торговли.

Напомним, в августе прошлого года был опубликован проект постановления президента, согласно которому планируется усовершенствовать систему использования служебных автомобилей в органах государственной власти и управления.

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В документе предоставлена информация о том, что с 1 января 2021 года использование служебных автомобилей будет контролироваться общественностью. Отмечается, что водители и госслужащие обязаны пользоваться машиной только в служебных целях. В случае выявления нарушения установленного правила граждане должны будут произвести фото- или видеосъемку, а затем опубликовать соответствующий материал на специальном интернет-портале.