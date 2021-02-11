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Люди гуляют в Парке Дружбы Народов

В Узбекистане появился еще один праздник

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210211/15978190/V-Uzbekistane-poyavilsya-esche-odin-prazdnik.html

Глава республики подписал закон "Об установлении Дня дружбы народов". Документ уже вступил в силу.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. День дружбы народов будет отмечаться в Узбекистане ежегодно 30 июля, соответствующий закон подписал президент Шавкат Мирзиёев. Документ опубликован на портале Lex.uz.

Узбекский лидер в конце декабря 2020 года в своем послании обеим палатам парламента предложил 30 июля отмечать в стране День дружбы народов по аналогии с Международным днем дружбы, который отмечается в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН.

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Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Законодательная палата приняла закон в январе, сенат одобрил его в начале февраля.

"Установить 30 июля Днем дружбы народов", — говорится в документе. Закон вступает в силу с момента его официальной публикации.

В Узбекистане проживают представители более 130 наций и народностей. В стране действует более 140 национальных культурных центров и 36 обществ дружбы. Обучение в государственных образовательных учреждениях республики ведется на семи языках, национальная телерадиокомпания Узбекистана транслирует свои передачи на 12 языках, печатные СМИ издаются на десяти языках.

Теги:
День дружбы народов, праздник, Узбекистан, закон



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