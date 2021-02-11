В Узбекистане появился еще один праздник

Глава республики подписал закон "Об установлении Дня дружбы народов". Документ уже вступил в силу.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. День дружбы народов будет отмечаться в Узбекистане ежегодно 30 июля, соответствующий закон подписал президент Шавкат Мирзиёев. Документ опубликован на портале Lex.uz.

Узбекский лидер в конце декабря 2020 года в своем послании обеим палатам парламента предложил 30 июля отмечать в стране День дружбы народов по аналогии с Международным днем дружбы, который отмечается в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН.

Законодательная палата приняла закон в январе, сенат одобрил его в начале февраля.

"Установить 30 июля Днем дружбы народов", — говорится в документе. Закон вступает в силу с момента его официальной публикации.

В Узбекистане проживают представители более 130 наций и народностей. В стране действует более 140 национальных культурных центров и 36 обществ дружбы. Обучение в государственных образовательных учреждениях республики ведется на семи языках, национальная телерадиокомпания Узбекистана транслирует свои передачи на 12 языках, печатные СМИ издаются на десяти языках.