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В Узбекистане усилена персональная ответственность за исполнение законов

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210211/15978307/V-Uzbekistane-usilena-personalnaya-otvetstvennost-za-ispolnenie-zakonov.html

В последние годы за допущенные серьезные недостатки в создании действенной системы исполнения законодательства министры и отдельные руководители 25 городов и районов были освобождены от занимаемых должностей.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Начиная с 1 мая 2021 года вводится принципиально новая система ведения контроля исполнения актов законодательства и поручений посредством системы Ijro.gov.uz.

Это установлено указом президента от 10 февраля "О дополнительных мерах по усилению персональной ответственности руководителей органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах за эффективную организацию исполнения актов законодательства".

Многочисленные факты свидетельствуют о неэффективности исполнительской дисциплины, в частности:

- недостаточна экономическая, финансовая и правовая экспертиза вносимых проектов документов;

- несовершенны формы и методы контроля за их исполнением;

- отсутствуют комплексные меры по разъяснению и пропаганде данных документов;

- вместо персонального спроса и жесткой требовательности собираются многочисленные справки и сведения, допускается либеральное отношение по отношению к безответственным чиновникам.

Указом утверждены:

1. Порядок организации контроля и подотчетности исполнения законов, указов, постановлений, распоряжений и поручений президента;

2. Дорожная карта по организации работы и укреплению исполнительской дисциплины;

3. Схема организации контроля посредством Единой межведомственной электронной системы исполнительной дисциплины Ijro.gov.uz.

Несвоевременное внесение в систему Ijro.gov.uz необходимых данных или ненадлежащее исполнение указаний Министерства юстиции являются основанием для применения дисциплинарных, административных и иных мер ответственности в соответствии с законодательством.

В последние годы за допущенные серьезные недостатки в создании действенной системы исполнения законодательства министры здравоохранения, жилищно-коммунального обслуживания, высшего и среднего специального образования, отдельные руководители государственных комитетов и агентств, а также хокимы 25 городов и районов были освобождены от занимаемых должностей.

Кроме того, к целому ряду руководителей органов госуправления и структурных подразделений аппарата правительства применены меры дисциплинарного наказания, в том числе объявление выговора, некоторые из них освобождены от занимаемой должности.

Теги:
закон, Узбекистан, Узбекистан



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