Шерзод Шерматов рассказал об условиях работы иностранных педагогов

Глава ведомства подчеркнул, что иностранные и отечественные учителя трудятся на равных и зарубежные специалисты не забирают учебные часы у местных кадров.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Глава Министерства народного образования в своем Telagram-канале прояснил ситуацию с условиями труда иностранных педагогов, приглашенных в Узбекистан на работу. Ранее в Сети появилась информация о якобы многомиллиардных выплатах учителям-иностранцам, а также о том, что компьютерные классы оборудуют за счет госбюджета.

Чиновник заверил, что зарплата и другие расходы, связанные с пребыванием педагогов из-за рубежа в Узбекистане, покрываются за счет бюджета той страны, откуда прибыл специалист, т. е. учителям из США зарплату платит американская сторона, из РФ - российская.

Шерматов отметил, что 1 300 компьютерных классов будут укомплектованы за счет грантовых средств из Китая. Как правило, зарубежные вложения в сферу образования Узбекистана осуществляются не в виде денежных средств, а в виде материальной или нематериальной помощи.

При этом глава ведомства подчеркнул, что иностранные и отечественные учителя трудятся на равных и зарубежные специалисты не забирают учебные часы у местных кадров.

Напомним, в рамках совместного гуманитарного проекта российские учителя начиная с января 2021 года будут регулярно посещать Узбекистан, чтобы преподавать в местных школах. Также предусмотрена стажировка узбекских педагогов в РФ и повышение квалификации учителей как на базе филиалов профильных российских вузов в республике, так и непосредственно в России.

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Кроме того, в соответствии с договоренностью между российской и узбекской сторонами о принятии мер по повышению качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов в Узбекистане, шестого октября в Ташкент прибыла первая группа российских методистов, в состав которой вошел 31 специалист.