Президент поручил выделить Фонду защиты детей 100 млрд сумов из бюджета

Глава республики подчеркнул, что до 1 сентября этого года необходимо предоставить жилье малообеспеченным выпускникам детских домов.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Узбекистане будет создан Фонд поддержки детей. Ему выделят 100 миллиардов сумов из госбюджета, а также будут привлечены гранты международных финансовых институтов. Такие поручения дал Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания по вопросам эффективной организации осуществления Государственной программы "Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения", сообщает администрация главы государства.

При этом президент отдельно подчеркнул, что до 1 сентября этого года необходимо предоставить жилье малообеспеченным выпускникам детских домов.

Вместе с тем поставлена задача возвести в этом году за счет бюджета 22 детских сада и 31 новую школу. В каждом районе появится по школе с углубленным изучением физики.

В конце прошлого года правительство республики одобрило предложение министерств финансов, народного и высшего образования о назначении дополнительных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Теперь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и находящимся на полном гособеспечении, из госбюджета будут выделять средства на личные расходы, проездные карточки, а также выпускное пособие при трудоустройстве.