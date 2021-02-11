Узбекистан и Турция создадут СП по водоснабжению и канализации

Созданное СП займется строительством новых и модернизацией действующих водных сооружений питьевого водоснабжения и канализационных сетей по всей республике.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Между АО "Узсувтаъминот" и турецкой компанией SAYIN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD подписан меморандум о создании совместного предприятия в Узбекистане, сообщили в пресс-службе АО.

Как говорится в документе, вновь созданное СП займется строительством новых и модернизацией действующих водных сооружений питьевого водоснабжения и канализационных сетей по всей республике.

Для справки: компания SAYIN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD была основана в 1994 году, за это время успела реализовать множество промышленных, коммерческих и жилых проектов.

В октябре прошлого года в столичном хокимияте сообщили, что трансформацией водоснабжения Ташкента займется французская компания SUEZ. Уже создана дорожная карта и подготовлен список компаний, совместно с которыми будет реализован проект, рассчитанный на 7 лет. Бюджет проекта составляет 185,4 млн евро.

А между тем в Минфине в прошлом году заявили, что среднедневной доход по Узбекистану за оказанные услуги питьевой и сточной воды снизился в 10 раз и составил 0,3 млрд сумов. До объявления карантина этот показатель составлял 3,1 млрд сумов.