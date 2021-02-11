17:40 11 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск
Узбекистан и Турцияч подписали меморандум о создании СП

Узбекистан и Турция создадут СП по водоснабжению и канализации

Пресс-служба АО "Узсувтаъминот"
Общество
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/0b/15982341.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210211/15982636/Uzbekistan-i-Turtsiya-sozdadut-SP-po-vodosnabzheniyu-i-kanalizatsii.html

Созданное СП займется строительством новых и модернизацией действующих водных сооружений питьевого водоснабжения и канализационных сетей по всей республике.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Между АО "Узсувтаъминот" и турецкой компанией SAYIN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD подписан меморандум о создании совместного предприятия в Узбекистане, сообщили в пресс-службе АО.

Как говорится в документе, вновь созданное СП займется строительством новых и модернизацией действующих водных сооружений питьевого водоснабжения и канализационных сетей по всей республике.

Для справки: компания SAYIN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD была основана в 1994 году, за это время успела реализовать множество промышленных, коммерческих и жилых проектов.

Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана
ЕБРР выделит РУз $150 млн на проекты в сфере энергетики и водоснабжения

В октябре прошлого года в столичном хокимияте сообщили, что трансформацией водоснабжения Ташкента займется французская компания SUEZ. Уже создана дорожная карта и подготовлен список компаний, совместно с которыми будет реализован проект, рассчитанный на 7 лет. Бюджет проекта составляет 185,4 млн евро.

А между тем в Минфине в прошлом году заявили, что среднедневной доход по Узбекистану за оказанные услуги питьевой и сточной воды снизился в 10 раз и составил 0,3 млрд сумов. До объявления карантина этот показатель составлял 3,1 млрд сумов.

Теги:
подписание документов, Турция, Узбекистан, водоснабжение



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Женщина фотографируется с собаками породы тибетский мастиф в горах Тибета
Тибет без COVID-19: как живут местные жители во время пандемии
Морские пехотинцы Балтийского флота десантировались с вертолетов
Мороз учебе не помеха: десантирование морпехов Балтийского флота РФ
Алишер Навои
Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться