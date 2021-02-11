Назначен хоким одного из районов Ташкента

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Вакантное место главы Бектемирского района занял Саиджамол Султонов. До этого он работал начальником Ташкентского городского территориального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Новым хокимом Бектемирского района стал Саиджамол Султонов, сообщили в пресс-службе столичной администрации.
Саиджамол Султонов назначен хокимом Бектемирского района
Известно, что назначенец родился в 1980 году в Ташкенте. В 2002-м окончил Ташкентский финансовый институт.
До нынешнего поста с 2018 года Султонов занимал должность начальника Ташкентского городского территориального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана.
Прежний хоким Бектемирского района Джахонгир Ибрагимов, который руководил местной администрацией с 2020-го, месяц назад был назначен главой Юнусабадского района.