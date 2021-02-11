Назначен хоким одного из районов Ташкента

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Минюст Узбекистана назвал сроки перехода госорганов на латиницу Переход на латиницу при использовании узбекского языка будет постепенным. К 2023 году весь документооборот, сообщения в СМИ, а также рекламу планируют перевести именно в этот формат. 64

Узбекистан снял ограничения на полеты в Германию Все авиарейсы, в том числе и транзитные, между Узбекистаном и Германией снова разрешено возобновить. 100