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Назначен хоким одного из районов Ташкента

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210211/15983109/Naznachen-khokim-odnogo-iz-rayonov-Tashkenta.html

Вакантное место главы Бектемирского района занял Саиджамол Султонов. До этого он работал начальником Ташкентского городского территориального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Новым хокимом Бектемирского района стал Саиджамол Султонов, сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Саиджамол Султонов назначен хокимом Бектемирского района
Пресс-служба Хокимията Ташкента
Саиджамол Султонов назначен хокимом Бектемирского района

Известно, что назначенец родился в 1980 году в Ташкенте. В 2002-м окончил Ташкентский финансовый институт.

До нынешнего поста с 2018 года Султонов занимал должность начальника Ташкентского городского территориального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Прежний хоким Бектемирского района Джахонгир Ибрагимов, который руководил местной администрацией с 2020-го, месяц назад был назначен главой Юнусабадского района.

Теги:
Хокимият Ташкента, хоким, назначение



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