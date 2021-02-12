Госслужащие будут повышать квалификацию за рубежом — указ

В 2021 году Фонду "Эл-юрт умиди" будет выделено 100 мест для обучения молодежи по программам бакалавриата в развитых зарубежных государствах на основе открытых стипендиальных конкурсов.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Президент подписал указ, предполагающий подготовку за рубежом и дальнейшее повышение потенциала госслужащих и специалистов.

Фонд "Эл-юрт умиди", который занимается подготовкой специалистов за рубежом и диалогом с соотечественниками, согласно документу, передан в ведение Агентства развития государственной службы при президенте Республики Узбекистан.

Отныне фонд будет осуществлять поиск, отбор, поощрение талантливых и перспективных государственных служащих, особенно в регионах республики, организацию обучения и прохождения ими стажировки в зарубежных авторитетных образовательных, научных и иных учреждениях.

Именно в его компетенцию войдет привлечение к госслужбе профессиональных, современно мыслящих, воспитанных в духе патриотизма, обладающих глубокими знаниями кадров. Для них будут организовываться дистанционные образовательные программы, учебные курсы и другие образовательные, научно-исследовательские, прикладные проекты.

Открытый конкурсный отбор кандидатов по образовательным программам Фонда будет проводиться по направлениям "Государственное и общественное управление", "Обеспечение верховенства закона и судебно-правовая сфера", "Образование, здравоохранение и другие отрасли социальной сферы", "Сферы и отрасли экономики".

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В 2021 году Фонду будет выделено 100 мест для обучения молодежи по программам бакалавриата в развитых зарубежных государствах на основе открытых стипендиальных конкурсов, для обучения в магистратуре и докторантуре – в среднем в 5 раз больше мест по отношению к предыдущим годам.