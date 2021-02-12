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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев в 2021 году поднимет зарплаты всем сотрудникам внутренних дел

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Президент Узбекистана в пятницу принял участие в расширенном заседании коллегии МВД республики.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Узбекистане зарплаты всех сотрудников внутренних дел вырастут на 30 процентов в 2021 году, сообщил глава республики Шавкат Мирзиёев на заседании коллегии МВД в пятницу.

Президент отметил, что они служат народу днем и ночью, "постоянно работают рядом с опасностью".

"Все это следует учитывать при определении размера заработной платы. Поэтому в текущем году заработная плата всех сотрудников внутренних дел будет увеличена на 30 процентов, а сотрудникам, непосредственно задействованным в обеспечении общественной безопасности, то есть тем, кто несет службу в махалле, — на 60 процентов", — сказал Мирзиёев.

На том же совещании он поручил "резко сократить бумажную волокиту и бюрократию во всех звеньях системы внутренних дел, цифровизировать делопроизводство". С этой целью в МВД вводится отдельная должность заместителя министра по информационным технологиям, отметили в пресс-службе.

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Кроме того, президент поставил задачу поднять на новый уровень подготовку кадров, повысить знания следователей и инспекторов по профилактике — причем последних он назвал "самыми большими трудягами".

"Если мы создадим ему (инспектору по профилактике. — Прим. ред.) условия, если он будет работать, будучи довольным государством, многие вопросы будут решены", — заявил глава государства.

Также Мирзиёев поручил уделить внимание обеспечению порядка в махаллях: в более чем 4,5 тысячи из них в прошлом году не было зафиксировано ни одного преступления, а в некоторых преступность наоборот выросла.

Теги:
Узбекистан, совещание, президент Узбекистана, Президент, МВД Узбекистана, Шавкат Мирзиёев



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