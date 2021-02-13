По словам Артыкходжаева, планируемый к возведению комплекс "Истиклол" подразумевает только лишь установку стелы, как символа независимости страны. Никакой другой постройки не будет.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев провел встречу с общественностью. Главный вопрос в повестке встречи — что станет в парком "Голубые купола" в центре города. В дискуссии с чиновником принял участие и корреспондент Sputnik Узбекистан.

Пресс-служба хокимията Ташкента Хоким рассказал, что будет построено на месте "Голубых куполов"

По словам Артыкходжаева, планируемый к возведению комплекс "Истиклол" подразумевает только лишь установку стелы, как символа независимости страны. Никакой другой постройки не будет.

"Будет задействовано исключительно это место. Ближайший к стеле периметр будет облагорожен, ни метра другой части территории аллеи затронуто не будет. Ни одно дерево тронуто не будет", - обратился хоким к собравшимся.

Несколько дней назад столичная администрация объявила конкурс на лучший проект комплекса "Истиклол", посвященного 30-летию независимости Узбекистана. Его планируют устроить на сквере "Голубые купола". Жители, общественные деятели и журналисты высказались против перестройки тенистого парка.

Присоединилась к ним и Саида Мирзиёева, написав в своем Telegram-канале о том, что городские общественные пространства, в особенности зеленые парковые территории, нуждаются в защите, сохранении и приумножении. Недопустимо их кардинальное изменение без учета мнения общественности и жителей города.