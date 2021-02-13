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На мир надвигается новая смертельная пандемия — прогнозы медиков

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210213/15993836/Na-mir-nadvigaetsya-novaya-smertelnaya-pandemiya-prognozy-medikov.html

По словам известного телеведущего, спастись от новой пандемии можно будет только при наличии универсальной вакцины от гриппа.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о приближении пандемии "опаснее, чем COVID-19", передает РИА Новости.

Эксперт считает, что коронавирус стал тренировочным процессом перед чем-то "более страшным". При этом у новой инфекции может быть две разных причины возникновения.

"Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнет переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать", — отметил специалист.

Мясников подчеркнул, что спастись от новой пандемии можно будет только при наличии универсальной вакцины от гриппа.

Доктор Мясников усомнился в естественном происхождении COVID-19 >>

А меньше месяца назад Мясников ответил на самые распространенные вопросы, касающиеся коронавируса и вакцинации. Прежде всего люди интересуются, какой вакциной лучше прививаться. Специалист объяснил, что прививку нужно делать тем препаратом, который доступен в России и напомнил, что сейчас в стране доступны две вакцины — "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". 

Теги:
мнение эксперта, доктор, пандемия, Вакцина



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