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Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

В Бухаре официально появился градоначальник

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (416)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210213/15993899/V-Bukhare-ofitsialno-poyavilsya-gradonachalnik.html

Уткир Жумаев почти год до нынешнего назначения был исполняющим обязанности хокима Бухары. Теперь он официально утвержден в должности.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Уткир Жумаев утвержден хокимом Бухары, сообщила пресс-служба местной администрации. Исполнял обязанности главы города он с марта прошлого года.

Напомним, несколько недель назад на внеочередной сессии областного Кенгаша народных депутатов в Бухаре Шавкат Мирзиёев предложил на должность хокима области кандидатуру Ботира Комиловича Зарипова, который раньше временно исполнял эти обязанности.

Известно, что нынешний назначенец Уткир Жумаев родился в 1975 году в Бухарской области. С 1997 года работал инженером в "Бухоросувкурилиш", потом устроился директором государственной дорожно-эксплуатационной компании "Бухороавтойўл", возглавлял учебный центр и работал заместителем директора по строительству в иностранной компании "Кнауф Гипс Бухара".

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (416)
Теги:
Узбекистан, Бухара, назначение, хоким



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