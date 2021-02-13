В Бухаре официально появился градоначальник

Уткир Жумаев почти год до нынешнего назначения был исполняющим обязанности хокима Бухары. Теперь он официально утвержден в должности.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Уткир Жумаев утвержден хокимом Бухары, сообщила пресс-служба местной администрации. Исполнял обязанности главы города он с марта прошлого года.

Напомним, несколько недель назад на внеочередной сессии областного Кенгаша народных депутатов в Бухаре Шавкат Мирзиёев предложил на должность хокима области кандидатуру Ботира Комиловича Зарипова, который раньше временно исполнял эти обязанности.

Известно, что нынешний назначенец Уткир Жумаев родился в 1975 году в Бухарской области. С 1997 года работал инженером в "Бухоросувкурилиш", потом устроился директором государственной дорожно-эксплуатационной компании "Бухороавтойўл", возглавлял учебный центр и работал заместителем директора по строительству в иностранной компании "Кнауф Гипс Бухара".