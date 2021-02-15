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В Ташобласти откроется международный финансовый университет

Unsplash / Changbok Ko
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210215/15999408/V-Tashoblasti-otkroetsya-mezhdunarodnyy-finansovyy-universitet.html

В вузе начнут подготавливать высококвалифицированные кадры в сфере международного учета и аудита, управления бизнесом, финансового анализа, управления финансовыми рисками.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Кабинет министров Узбекистана вынес на обсуждение проект постановления "Об учреждении International School of Finance and Technology (ISFT)" ("Международной школы финансов и технологий").

Основные задачи и направления деятельности университета:

  • подготовка высококвалифицированных кадров в области международного учета и аудита, управления бизнесом, финансового анализа, управления финансовыми рисками и других сфер с учетом потребностей реальных секторов экономики;
  • многоплановое сотрудничество с ведущими зарубежными высшими учебными и исследовательскими учреждениями с привлечением высококвалифицированных местных и зарубежных специалистов, в том числе соотечественников, работающих за рубежом;
  • реализация программ обмена на основе повышения квалификации сотрудников государственных предприятий и других организаций Узбекистана, сотрудничество с ведущими зарубежными научно-исследовательскими учреждениями;
  • внедрение современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс;
  • проведение научно-исследовательской деятельности.

Отмечается, что университет будет расположен в Ташкентской области, в Кибрайском районе, поселке Салор, по улице Олийгох, 2.

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Напомним: в июне прошлого года Кабмин обнародовал проект постановления, согласно которому в Ташкенте планировалось организовать "Цифровой университет Японии". 

Теги:
финансы, Ташкентская область, Университет



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