В Ташобласти откроется международный финансовый университет

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В какие страны экспортировал одежду Узбекистан — статистика По данным Госкомстата, больше всего одежды было произведено в Андижанской области на сумму $143,6 млн, за ней идет Ташкентская область - $102,7 млн. 18

Медведев случайно стал "сторонником" Навального в соцсетях — детали скандала Сам Медведев заявил, что пользователи углядели совсем не тот смысл, который был вложен в публикацию. 9