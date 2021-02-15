В Намангане состоялось световое шоу дронов — видео

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Намангане в парке "Долина легенд" прошло красочное дрон-шоу, сообщает пресс-служба хокимията.
При поддержке областной администрации и кадастрового агентства "Геоинновационный центр" подобное красочное представление в городе было организовано впервые.
Отмечается, что в программе приняли участие 500 дронов. С их помощью удалось создать восемь фигур: птицу Хумо, караван верблюдов, образ мудрого старца, а также исторические памятники.
Шоу началось около 21.50 по местному времени и продлилось 12 минут.
Кроме того, в рамках мероприятия состоялся концерт, в ходе которого выступили региональные артисты.
Напомним: в январе 2020-го аналогичное красочное шоу дронов прошло в столице в Tashkent City. В программе световых выступлений приняли участие 300 дронов, завезенных из Китая.