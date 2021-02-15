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В Намангане состоялось световое шоу дронов — видео

Хокимият Намангана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210215/15999782/V-Namangane-sostoyalos-svetovoe-shou-dronov--video.html

Выступление продлилось 12 минут, после которого состоялась концертная программа региональных артистов.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Намангане в парке "Долина легенд" прошло красочное дрон-шоу, сообщает пресс-служба хокимията.

Хокимият Намангана
Шоу дронов в Намангане

При поддержке областной администрации и кадастрового агентства "Геоинновационный центр" подобное красочное представление в городе было организовано впервые. 

Отмечается, что в программе приняли участие 500 дронов. С их помощью удалось создать восемь фигур: птицу Хумо, караван верблюдов, образ мудрого старца, а также исторические памятники.
Впервые в Ташкенте прошло красочное шоу дронов - видео
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Впервые в Ташкенте прошло красочное шоу дронов - видео

Шоу началось около 21.50 по местному времени и продлилось 12 минут.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялся концерт, в ходе которого выступили региональные артисты.

Напомним: в январе 2020-го аналогичное красочное шоу дронов прошло в столице в Tashkent City. В программе световых выступлений приняли участие 300 дронов, завезенных из Китая.

Теги:
шоу, Наманган, Дрон



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