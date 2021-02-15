В Узбекистане запустят ж/д сообщение "Ташкент – Наманган – Андижан"

Поезда начнут курсировать два раза в неделю. По вторникам и пятницам пассажирский состав будет отправляться из столицы через Наманган в Андижан, а по средам и субботам — в обратном направлении.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Начиная с 16 февраля 2021 года через Наманган будет курсировать пассажирский поезд №64/63 по маршруту "Ташкент – Андижан – Ташкент", сообщают в АО "Узбекские железные дороги".

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Отмечается, что поезда начнут курсировать два раза в неделю. В частности, поезд №64 сообщением "Ташкент – Наманган – Андижан" будет следовать по вторникам и пятницам, а локомотив №63 в направлении "Андижан – Наманган – Ташкент" – по средам и субботам.

Ранее в АО "Узбекистон темир йуллари" объявили о запуске с середины февраля пассажирских поездов по новым направлениям: из Андижана в Нукус и обратно, а также из Термеза в Хиву и назад.