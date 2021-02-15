16:41 15 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск
Железнодорожный вокзал в Ташкенте

В Узбекистане запустят ж/д сообщение "Ташкент – Наманган – Андижан"

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
44010
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210215/15999954/V-Uzbekistane-zapustyat-zhd-soobschenie-Tashkent---Namangan---Andizhan.html

Поезда начнут курсировать два раза в неделю. По вторникам и пятницам пассажирский состав будет отправляться из столицы через Наманган в Андижан, а по средам и субботам — в обратном направлении.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Начиная с 16 февраля 2021 года через Наманган будет курсировать пассажирский поезд №64/63 по маршруту "Ташкент – Андижан – Ташкент", сообщают в АО "Узбекские железные дороги".

Между Казахстаном и Узбекистаном построят высокоскоростную ж/д магистраль >>

Отмечается, что поезда начнут курсировать два раза в неделю. В частности, поезд №64 сообщением "Ташкент – Наманган – Андижан" будет следовать по вторникам и пятницам, а локомотив №63 в направлении "Андижан – Наманган – Ташкент" – по средам и субботам.

Ранее в АО "Узбекистон темир йуллари" объявили о запуске с середины февраля пассажирских поездов по новым направлениям: из Андижана в Нукус и обратно, а также из Термеза в Хиву и назад.

Теги:
Железная дорога, транспортное сообщение, Узбекистон темир йуллари, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Парень и девушка на скамейке в Японском саду в Ташкенте
Территория любви: локации в Ташкенте, где всегда ждут влюбленных
Снова Фукусима: последствия мощного землетрясения в Японии - видео
Вторая Фукусима: как Япония оправляется от жуткого землетрясения — видео
Алишер Навои
Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться