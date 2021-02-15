16:41 15 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск

Эксперимент в Москве: курьеров по доставке еды "посадили" на снегоходы

© Sputnik / Павел Бедняков
Общество
Получить короткую ссылку
35 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/0f/16005958.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210215/16006108/Novyy-eksperiment-v-Moskve-kurerov-po-dostavke-edy-posadili-na-snegokhody.html

На днях на российскую столицу обрушилась непогода: занесенная снегом Москва побила суточный рекорд осадков 1973 года.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Сильнейший снегопад, окутавший Москву в пятницу вечером, буквально парализовал столичную жизнь: сугробы росли быстрее, чем их успевала убирать снегоуборочная техника.

РИА Новости
Апокалипсис в Москве: столицу накрыло снежным покрывалом

Однако новые обстоятельства диктуют новые решения.

Так, в сервисах доставки придумали неожиданный формат работы.

Теперь еду будут развозить на снегоходах.

Эту практику уже внедрили в компании Grow Food, которая специализируется на доставке здоровой еды.

"Утром 13 февраля курьеры сервиса начали развозить заказы на снегоходах в Подмосковье и в некоторых районах Москвы", — рассказали РИА Новости в компании.

Эксперимент оказался удачным: за выходные было доставлено 500 заказов, за рулем снегоходов находились 20 курьеров.

Руководители Grow Food рассказали, что транспорт они арендовали. Причем искали снегоходы, предназначенные именно для глубокого снега.

Стоит отметить, что всем курьерам были озвучены несколько правил по перемещению: ехать, не превышая скорость 15 км/ч, передвигаться по обочинам дорог и строго соблюдать ПДД.

"В пользование новый вид транспорта, а также защитные шлемы и экипировку, получили только сотрудники с автомобильными правами категории А, также для них был проведен дополнительный инструктаж", — добавили в компании.

Когда станет теплее и снежный покров уйдет, курьеры вернутся к своему привычному транспорту.

Теги:
курьер, зима, снегопад, Снег, Россия, Москва



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Парень и девушка на скамейке в Японском саду в Ташкенте
Территория любви: локации в Ташкенте, где всегда ждут влюбленных
Снова Фукусима: последствия мощного землетрясения в Японии - видео
Вторая Фукусима: как Япония оправляется от жуткого землетрясения — видео
Алишер Навои
Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться