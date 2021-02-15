Эксперимент в Москве: курьеров по доставке еды "посадили" на снегоходы

На днях на российскую столицу обрушилась непогода: занесенная снегом Москва побила суточный рекорд осадков 1973 года.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Сильнейший снегопад, окутавший Москву в пятницу вечером, буквально парализовал столичную жизнь: сугробы росли быстрее, чем их успевала убирать снегоуборочная техника.

Однако новые обстоятельства диктуют новые решения.

Так, в сервисах доставки придумали неожиданный формат работы.

Теперь еду будут развозить на снегоходах.

Эту практику уже внедрили в компании Grow Food, которая специализируется на доставке здоровой еды.

"Утром 13 февраля курьеры сервиса начали развозить заказы на снегоходах в Подмосковье и в некоторых районах Москвы", — рассказали РИА Новости в компании.

Эксперимент оказался удачным: за выходные было доставлено 500 заказов, за рулем снегоходов находились 20 курьеров.

Руководители Grow Food рассказали, что транспорт они арендовали. Причем искали снегоходы, предназначенные именно для глубокого снега.

Стоит отметить, что всем курьерам были озвучены несколько правил по перемещению: ехать, не превышая скорость 15 км/ч, передвигаться по обочинам дорог и строго соблюдать ПДД.

"В пользование новый вид транспорта, а также защитные шлемы и экипировку, получили только сотрудники с автомобильными правами категории А, также для них был проведен дополнительный инструктаж", — добавили в компании.

Когда станет теплее и снежный покров уйдет, курьеры вернутся к своему привычному транспорту.