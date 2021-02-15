Малышам — жить! С какими идеями выступили родители детей, больных раком

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Именно в этот день родители, чьи дети болеют гемато-онкологическими заболеваниями, обратились к президенту со следующими предложениями:
- пересмотреть структуру гематоонкологической службы;
- дать возможность развиваться врачам, прогрессивным кадрам, готовым работать по современным методам лечения;
- создать условия для обучения специалистов;
- привлечь группу экспертов из зарубежных клиник, готовых разработать план работы по усовершенствованию направлений детской гематоонкологии.
Международный опыт показывает, что решение этих задач повысит выживаемость онкобольных пациентов до 70-80%.
Рак не станет приговором ребенку, если болезнь диагностирована на ранних стадиях и педиатр вовремя направит малыша к специалистам.
Также важно, чтобы детские центры были оснащены современными лабораториями, медоборудованием, препаратами и реагентами.
Конечно же, одно из важнейших условий — это наличие обученных специалистов гематоонкологии, работающих по международным стандартам.
"Во многих региональных больницах нет детских онкологов, дети лежат со взрослыми в одной палате. О нехватке лекарств, оснащений, о нехватке кадров и коек в регионах можно говорить бесконечно", — поделилась одна из основателей Фонда Ezgu amal Мунира Ходжаханова.
Нет элементарных лабораторий и медтехники в больницах, не говоря о реабилитации или хосписе для умирающих детей. Принятые правительством решения на практике не реализованы, считает Ходжаханова.
По статистике Всемирной организации здравоохранения, рак — вторая по частоте причина смертности у детей после несчастных случаев.
Чаще всего малыши болеют раком кроветворных органов (лейкозы, злокачественные лимфомы, лимфогранулематоз) — 70%.
Согласно данным ООН, в странах с высоким уровнем дохода от рака излечиваются более 80% детей, в то время как в странах с низким и средним уровнями дохода выздоровление наступает только в 20% случаев.
В Узбекистане ежегодно заболевают онкологией около 900 ребят, выживаемость составляет всего 30-40%.
Однако власти принимают активные меры для того, чтобы улучшить показатели.
Так, в октябре 2019 года правительство республики утвердило программу развития онкологической службы и медико-психологической помощи онкобольным, а также концепцию развития нуклеарной медицины.
10 февраля 2020-го глава государства подписал постановление о развитии служб гематологии и трансфузиологии, поддержке лиц с онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями.