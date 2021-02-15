Малышам — жить! С какими идеями выступили родители детей, больных раком

Пятнадцатого февраля начиная с 2003 года во всем мире отмечается Международный день детей, больных раком.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Именно в этот день родители, чьи дети болеют гемато-онкологическими заболеваниями, обратились к президенту со следующими предложениями:

пересмотреть структуру гематоонкологической службы;

дать возможность развиваться врачам, прогрессивным кадрам, готовым работать по современным методам лечения;

создать условия для обучения специалистов;

привлечь группу экспертов из зарубежных клиник, готовых разработать план работы по усовершенствованию направлений детской гематоонкологии.

Международный опыт показывает, что решение этих задач повысит выживаемость онкобольных пациентов до 70-80%.

Рак не станет приговором ребенку, если болезнь диагностирована на ранних стадиях и педиатр вовремя направит малыша к специалистам.

Также важно, чтобы детские центры были оснащены современными лабораториями, медоборудованием, препаратами и реагентами.

Конечно же, одно из важнейших условий — это наличие обученных специалистов гематоонкологии, работающих по международным стандартам.

"Во многих региональных больницах нет детских онкологов, дети лежат со взрослыми в одной палате. О нехватке лекарств, оснащений, о нехватке кадров и коек в регионах можно говорить бесконечно", — поделилась одна из основателей Фонда Ezgu amal Мунира Ходжаханова.

Нет элементарных лабораторий и медтехники в больницах, не говоря о реабилитации или хосписе для умирающих детей. Принятые правительством решения на практике не реализованы, считает Ходжаханова.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, рак — вторая по частоте причина смертности у детей после несчастных случаев.

Чаще всего малыши болеют раком кроветворных органов (лейкозы, злокачественные лимфомы, лимфогранулематоз) — 70%.

Согласно данным ООН, в странах с высоким уровнем дохода от рака излечиваются более 80% детей, в то время как в странах с низким и средним уровнями дохода выздоровление наступает только в 20% случаев.

В Узбекистане ежегодно заболевают онкологией около 900 ребят, выживаемость составляет всего 30-40%.

Однако власти принимают активные меры для того, чтобы улучшить показатели.

Так, в октябре 2019 года правительство республики утвердило программу развития онкологической службы и медико-психологической помощи онкобольным, а также концепцию развития нуклеарной медицины.

10 февраля 2020-го глава государства подписал постановление о развитии служб гематологии и трансфузиологии, поддержке лиц с онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями.