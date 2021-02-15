Когда Узбекистан может закупить китайскую вакцину против COVID-19

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Узбекские власти планируют к июлю закупить китайскую вакцину от коронавируса Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical после завершения клинических испытаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики.
По данным Мининноваций, к настоящему времени 6,82 тысячи добровольцев получили первую дозу вакцины, 1,625 тысячи — вторую. С февраля для повышения эффективности исследований число участников испытаний было увеличено с пяти до девяти тысяч. Половина добровольцев получают плацебо.
Ранее замглавы СЭС Ботыр Курбанов сообщал, что власти начнут массовую вакцинацию от COVID-19 в первой половине марта, до конца 2021 года планируется привить семь миллионов человек, или 20 процентов населения.
В начале декабря 2020-го министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз "Спутника V". Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявлял журналистам, что Россия поставит в республику один миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".