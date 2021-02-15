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Мужчина вакцинируется против COVID-19

Когда Узбекистан может закупить китайскую вакцину против COVID-19

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1031)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210215/16006569/Kogda-Uzbekistan-mozhet-zakupit-kitayskuyu-vaktsinu-protiv-COVID-19.html

В начале декабря 2020 года в Мининноваций РУз рассказали, что в стране началась третья стадия испытаний препарата Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. На сегодня 6,82 тысячи добровольцев получили первую дозу, 1,625 тысячи — вторую.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Узбекские власти планируют к июлю закупить китайскую вакцину от коронавируса Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical после завершения клинических испытаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики.

Медик выездной бригады в прививочном пункте
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"К июлю текущего года также планируется приобрести вакцину против коронавируса, разработанную китайской компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, после успешного проведения клинических испытаний в нашей республике", — говорится в сообщении.

По данным Мининноваций, к настоящему времени 6,82 тысячи добровольцев получили первую дозу вакцины, 1,625 тысячи — вторую. С февраля для повышения эффективности исследований число участников испытаний было увеличено с пяти до девяти тысяч. Половина добровольцев получают плацебо.

Ранее замглавы СЭС Ботыр Курбанов сообщал, что власти начнут массовую вакцинацию от COVID-19 в первой половине марта, до конца 2021 года планируется привить семь миллионов человек, или 20 процентов населения.

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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На прошлой неделе Курбанов рассказал, что узбекская сторона приступила к ускоренной сертификации российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней.

В начале декабря 2020-го министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз "Спутника V". Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявлял журналистам, что Россия поставит в республику один миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1031)
Теги:
вакцинация, Вакцина, Китай, Узбекистан



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