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Дмитрий Медведев ответил на обвинения в поддержке Навального

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210215/16006823/Medvedev-sluchayno-stal-storonnikom-Navalnogo-v-sotssetyakh--detali-skandala.html

По словам Медведева, его публикация была призвана обратить внимание на красоту русской зимы и проблему изменения климата.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на обвинения в поддержке Алексея Навального.

Накануне экс-премьер опубликовал у себя в Instagram фото с зимними пейзажами.

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Публикация от Дмитрий Медведев (@damedvedev)

На снимках изображены сосны, ели и фонари.

Пользователи тут же поинтересовались у Медведева, связаны ли его фотографии с акцией, проводившейся накануне — в День всех влюбленных сторонники оппозиционера призывали людей выйти к себе во двор и зажечь фонарики.

Однако Медведев ответил, что смысл в публикацию вложен был иной. По его словам, фотографии сделаны в поддержку настоящей русской зимы и борьбы с изменением климата.

"Это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты", — заявил Медведев.

Ранее в Кремле и МИД прокомментировали акцию с фонариками в поддержку Навального.

Супруга Алексея Навального Юлия у здания Щербинского районного суда города Москвы
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не собирается играть в "кошки-мышки" и что, в случае правонарушения, отвечать придется по закону.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, обратила внимание на то, что в этой акции четко прослеживается американский след.

Дипломат убеждена, что подготовка велась по методичкам Вашингтона.

Теги:
Instagram, фото, Дмитрий Медведев, Алексей Навальный



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