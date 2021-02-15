В Госкомэкологии прокомментировали ситуацию с неприятным запахом в Ургенче

На полигоне, принадлежащем компании ООО Urganch Avto Eko Trans, были проведены комплексные противопожарные мероприятия с привлечением спецтехники.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространилось видео под заголовком "Ургенч накрыл едкий дым с неприятным запахом". В Государственном комитете по экологии прокомментировали данный инцидент.

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"С целью прояснения ситуации была сформирована рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники Управления охраны атмосферного воздуха, Управления по обращению с отходами, а также районной инспекции Ургенча и ООО Urganch Avto Eko Trans", - пояснили в ведомстве.

Госкомэкологии Узбекистана Ликвидация мусорной свалки на полигоне в Ургенче

Как сообщает пресс-служба госорганизации, на полигоне, принадлежащем компании ООО Urganch Avto Eko Trans, были проведены комплексные противопожарные мероприятия с привлечением спецтехники.

В Госкомэкологии отмечают, что для дальнейшего предотвращения сжигания отходов и загрязнения воздуха вредными газами и дымом специально созданная рабочая группа будет регулярно проводить рекультивацию земель на данном участке.

Напомним: в июне прошлого года пресс-секретарь Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Бунед Абдуллаев заявил, что за незаконную вырубку деревьев, кустарников, а также сжигание растительного мусора и выброс отходов в неположенном месте граждане и должностные лица будут оштрафованы в размере от 0,5 до 20 МРОТ.