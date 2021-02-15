Избран новый председатель суда Каракалпакии

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Председателем суда Каракалпакстана избрана Гульнара Базарбаева, сообщает Uza.uz.

Решение было принято на шестнадцатой сессии Жокаргы Кенеса.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, которым были внесены организационно-структурные изменения в судебную систему республики. Произошло слияние уголовного, экономического и гражданского судов, организован суд Каракалпакстана с сохранением строгой специализации судей.

Напомним, в начале февраля Мирза-Улугбек Абдусаломов, 16 лет проработавший председателем Центризбиркома РУз, стал судьей Конституционного суда. Ему на смену в ЦИК пришел Зайниддин Низамходжаев, который до этого был зампредседателя Сената Олий Мажлиса.