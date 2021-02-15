23:06 15 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск
Молоток судьи

Избран новый председатель суда Каракалпакии

CC0 / Unsplash / Wesley Tingey
Общество
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/0f/16008283.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210215/16008223/Izbran-novyy-predsedatel-suda-Karakalpakii.html

Решение было принято на шестнадцатой сессии Жокаргы Кенеса.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Председателем суда Каракалпакстана избрана Гульнара Базарбаева, сообщает Uza.uz.

Символы закона и правосудия
fotolia
В Верховном суде Узбекистана назначен новый зампредседателя
Решение было принято на шестнадцатой сессии Жокаргы Кенеса.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, которым были внесены организационно-структурные изменения в судебную систему республики. Произошло слияние уголовного, экономического и гражданского судов, организован суд Каракалпакстана с сохранением строгой специализации судей.

Напомним, в начале февраля Мирза-Улугбек Абдусаломов, 16 лет проработавший председателем Центризбиркома РУз, стал судьей Конституционного суда. Ему на смену в ЦИК пришел Зайниддин Низамходжаев, который до этого был зампредседателя Сената Олий Мажлиса.

Теги:
Узбекистан, судья, Каракалпакстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Парень и девушка на скамейке в Японском саду в Ташкенте
Территория любви: локации в Ташкенте, где всегда ждут влюбленных
Караван мечты и верблюдица Принцесса: как в Риштане растят кораблей пустыни
Караван мечты и верблюдица Принцесса: как в Риштане растят кораблей пустыни
Скоростная ж/д магистраль Туркестан — Ташкент
Из Ташкента в Туркестан за 2 часа: подробности проекта ж/д магистрали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться