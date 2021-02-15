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Как остановить облысение? Ученые открыли сенсационный метод

© Fotolia / Petrik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210215/16009382/Kak-ostanovit-oblysenie-Uchenye-otkryli-sensatsionnyy-metod.html

С проблемой выпадения волос часто сталкиваются не только представители старшего поколения, но и молодые люди.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Японские ученые разработали новое решение, которое, как ожидается, поможет людям, страдающим облысением.

Блогер из Америки Лори Фейт
Instagram / lorijfaith
Бьюти-блогер облысела во время эксперимента в прямом эфире – видео

Специалисты Исследовательского института Riken провели эксперименты на мышах. Они культивировали волосяные фолликулы из стволовых клеток усов и шерсти грызунов.

Оказалось, что если совместить определенный тип коллаген со средой, то это приведет к невероятно быстрому росту волосяного покрова за короткое время.

Чтобы вывести точную формулу "роста", исследователи перебрали 220 комбинаций.

Как ожидается, это открытие позволит уже в ближайшем будущем восстанавливать волосы у тех, кто борется с облысением.

Над проблемой волос также работают тайские ученые. Так, специалистам удалось определить растение, которое предотвращает облысение.

Речь идет об авиценнии морской.

Выяснилось, что она содержит химическое вещество авицехинон-С, который заглушает действие гормонов, вызывающих выпадение волос.

Теги:
Ученые, волосы, лысина, здоровье



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