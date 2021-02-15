Как остановить облысение? Ученые открыли сенсационный метод

С проблемой выпадения волос часто сталкиваются не только представители старшего поколения, но и молодые люди.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Японские ученые разработали новое решение, которое, как ожидается, поможет людям, страдающим облысением.

Специалисты Исследовательского института Riken провели эксперименты на мышах. Они культивировали волосяные фолликулы из стволовых клеток усов и шерсти грызунов.

Оказалось, что если совместить определенный тип коллаген со средой, то это приведет к невероятно быстрому росту волосяного покрова за короткое время.

Чтобы вывести точную формулу "роста", исследователи перебрали 220 комбинаций.

Как ожидается, это открытие позволит уже в ближайшем будущем восстанавливать волосы у тех, кто борется с облысением.

Над проблемой волос также работают тайские ученые. Так, специалистам удалось определить растение, которое предотвращает облысение.

Речь идет об авиценнии морской.

Ученые обнаружили новое уникальное средство для борьбы с облысением https://t.co/vqMz7sW49A



Тайские ученые нашли новое средство для борьбы с облысением, сообщает британская газета Daily Mail. Речь об авиценнии морской. Она способна остановить «волосопад» благодаря авицехинону... pic.twitter.com/C97PjepmAQ — Вечерний Курьер (@VKsmiru) January 28, 2021

Выяснилось, что она содержит химическое вещество авицехинон-С, который заглушает действие гормонов, вызывающих выпадение волос.