Как остановить облысение? Ученые открыли сенсационный метод

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Японские ученые разработали новое решение, которое, как ожидается, поможет людям, страдающим облысением.
Специалисты Исследовательского института Riken провели эксперименты на мышах. Они культивировали волосяные фолликулы из стволовых клеток усов и шерсти грызунов.
Оказалось, что если совместить определенный тип коллаген со средой, то это приведет к невероятно быстрому росту волосяного покрова за короткое время.
Чтобы вывести точную формулу "роста", исследователи перебрали 220 комбинаций.
Как ожидается, это открытие позволит уже в ближайшем будущем восстанавливать волосы у тех, кто борется с облысением.
Над проблемой волос также работают тайские ученые. Так, специалистам удалось определить растение, которое предотвращает облысение.
Речь идет об авиценнии морской.
Ученые обнаружили новое уникальное средство для борьбы с облысением https://t.co/vqMz7sW49A— Вечерний Курьер (@VKsmiru) January 28, 2021
Тайские ученые нашли новое средство для борьбы с облысением, сообщает британская газета Daily Mail. Речь об авиценнии морской. Она способна остановить «волосопад» благодаря авицехинону... pic.twitter.com/C97PjepmAQ
Выяснилось, что она содержит химическое вещество авицехинон-С, который заглушает действие гормонов, вызывающих выпадение волос.