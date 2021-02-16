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Узбекская актриса и юмористка Халима Ибрагимова

Халима Ибрагимова и Ахад Каюм устроили драку в кафе - видео

Instagram / xalimaxonim
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210216/16009792/Khalima-Ibragimova-i-Akhad-Kayum-ustroili-draku-v-kafe-video.html

Если бы официанты и охрана не остановили известную юмористку Халиму, произошла бы серьезная потасовка.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Узбекская юморитска Халима Ибрагимова и режиссер Ахад Каюм подрались прямо на глазах у людей в одном из кафе Ташкента. Видео данного инцидента выложили в Telegram-канале.

О том, что именно случилось между двумя представителями шоу-бизнеса, ничего неизвестно. Однако по мнению пользователей социальных сетей, драка произошла из-за недавнего поста режиссера о том, что он больше не будет принимать рекламу в своем Instagram меньше миллиарда сумов.

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"Я ничего никому не должен. Если хотите со мной сотрудничать, платите 1 миллиард, а если вам не по карману, обращайтесь к Даврону Кабулову, Мунисе Ризаевой и Халимe", - написал он в своем блоге.

Обиделась ли на это Халима или их ссора произошла на почве чего-то другого - пока никто не знает. Но если бы официанты и охрана не остановили известную юмористку, произошла бы серьезная потасовка.

Напомним, что у режиссера Каюма в Узбекистане странная репутация: он постоянно попадает в конфликты, драки и скандалы.

Теги:
видеоролик, Видео, скандальное видео, скандал, драка, знаменитости, шоу-бизнес, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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