12:43 16 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск
Конфорки газовой плиты. Архивное фото

В одном из районов Ташкента отключат газ

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
Получить короткую ссылку
90 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210216/16010143/V-odnom-iz-rayonov-Tashkenta-otklyuchat-gaz.html

С 10.00 до 18.00 в 16 многоквартирных домах и 386 домохозяйствах у всех оптовых потребителей в махаллях "Мажнунтол", "Икбол" и "Абай" будет отключен газ.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. В Ташкенте в одном из районов временно отключат газ, сообщают в хокимияте.

"В связи с ремонтом подземного газопровода сегодня, 16 февраля, с 10.00 до 18.00 в 16 многоквартирных домах и 386 домохозяйствах у всех оптовых потребителей в махаллях "Мажнунтол", "Икбол" и "Абай" Бектемирского района будет временно отсутствовать подача газа", - говорится в информации.

Газоснабжение возобновится после окончания ремонтных работ.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Газ, газ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Парень и девушка на скамейке в Японском саду в Ташкенте
Территория любви: локации в Ташкенте, где всегда ждут влюбленных
Караван мечты и верблюдица Принцесса: как в Риштане растят кораблей пустыни
Караван мечты и верблюдица Принцесса: как в Риштане растят кораблей пустыни
Скоростная ж/д магистраль Туркестан — Ташкент
Из Ташкента в Туркестан за 2 часа: подробности проекта ж/д магистрали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться