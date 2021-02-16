В одном из районов Ташкента отключат газ

С 10.00 до 18.00 в 16 многоквартирных домах и 386 домохозяйствах у всех оптовых потребителей в махаллях "Мажнунтол", "Икбол" и "Абай" будет отключен газ.
ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. В Ташкенте в одном из районов временно отключат газ, сообщают в хокимияте.
"В связи с ремонтом подземного газопровода сегодня, 16 февраля, с 10.00 до 18.00 в 16 многоквартирных домах и 386 домохозяйствах у всех оптовых потребителей в махаллях "Мажнунтол", "Икбол" и "Абай" Бектемирского района будет временно отсутствовать подача газа", - говорится в информации.
Газоснабжение возобновится после окончания ремонтных работ.