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В Узбекистане стартовал проект по обучению девушек основам ИКТ

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210216/16011358/V-Uzbekistane-startoval-proekt-po-obucheniyu-devushek-osnovam-IKT.html

Успешно окончившие курсы девушки могут обеспечивать свою профессиональную занятость в сфере ИКТ в домашних условиях.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. В Узбекистане стартовал проект TechBika, сообщают в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

В мероприятии приняли участие советники областных и городских, районных хокимиятов по вопросам женщин, представительницы высшего и народного образования, проявляющие высокий интерес к информационно-коммуникационным технологиям, а также порядка 250 девушек и женщин, желающих работать в этой сфере.

"Проект TechBika охватывает девушек в возрасте от 12 до 30 лет. Данный проект предполагает обучение по 8 направлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий. В ходе учебных курсов слушательницам будет оказываться всесторонняя поддержка по разработке и реализации стартап-проектов", - говорится в сообщении.

Успешно окончившие курсы девушки могут обеспечивать свою профессиональную занятость в сфере ИКТ в домашних условиях.

Более того, они могут трудоустроиться готовыми специалистами в предприятия резидентов IT Park.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, девушки, девушки, девушка, IT-технологии, технологии



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