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В Узбекистане появится научно-производственный кластер химпрома

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210216/16011595/V-Uzbekistane-poyavitsya-nauchno-proizvodstvennyy-klaster-khimproma.html

В течение месяца специалисты подготовят Концепцию создания инновационного химического научно-производственного и образовательного кластера для химической промышленности.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление, предусматривающее реформирование и финансовое оздоровление предприятий химпрома, развитие производства химпродукции с высокой добавленной стоимостью.

В список вошли 16 новых инвестпроектов общей стоимостью 1 176 млн долларов США. Производство этих предприятий будет диверсифицировано в 2021-2025 годах.

Технологическая трансформация подразумевает создание новых мощностей по производству полуфабрикатов из отечественного сырья, в том числе путем органического синтеза и нанотехнологий. При этом будет сокращен экспорт непереработанных сырьевых ресурсов – природного газа, технической соли, хлопковой целлюлозы, уксусной кислоты.

Пресс-служба президента
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Важно ограничить вмешательство государства, в частности при покупке сырья у производителей сельскохозпредприятий. А также следует кардинально сократить долю государства на предприятиях химической отрасли.

Цифровая трансформация химпрома предусматривает внедрение современных систем программного обеспечения для управления ресурсами, маркировки продукции, внедрение бухучета на основе МСФО.

Начиная с этого года внедряется Программа открытого партнерства по созданию технологических кластеров в химической и газохимической промышленности. Для этого привлекут частных, в том числе зарубежных, инвесторов и технологических партнеров.

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При этом новые предприятия разместятся на территориях, прилегающих к крупным технологическим комплексам в составе кластеров. 

АО "Узкимёсаноат", Академия наук, МВССО и Агентство по развитию атомной энергетики в течение месяца представят в правительство Концепцию создания инновационного химического научно-производственного и образовательного кластера для химической промышленности.

Теги:
подписание документов, Постановление, Президент, Узбекистан, химическая промышленность, химия



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