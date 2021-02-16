Россия профинансирует обучение 30 узбекских кинематографистов во ВГИКе

Согласно установленным требованиям, для успешного обучения в данном вузе отобранные кандидаты обязаны владеть русским языком на должном уровне. В связи с этим для узбекских абитуриентов планируется организовать соответствующие языковые курсы.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. "Узбеккино" заключило соглашение с Российским фондом сотрудничества о софинансировании обучения узбекских кинематографистов, сообщает пресс-служба национального киноагентства.

В частности, достигнута договоренность о выделении со следующего учебного года 30 квот для обучения во ВГИКе талантливых молодых людей. Известно, что 25 из них будут учиться в творческой студии известного узбекского и российского актера, заслуженного артиста РФ Фархода Махмудова.

Согласно установленным требованиям, для успешного обучения в данном вузе отобранные кандидаты обязаны владеть русским языком на должном уровне. В связи с этим для узбекских абитуриентов планируется организовать соответствующие языковые курсы.

Напомним: в прошлом году во ВГИК были приняты на обучение семь молодых кинематографистов из Узбекистана. Между "Россотрудничеством", НА "Узбеккино" и данным учебным заведением была заключена договоренность об осуществлении оплаты за 5-летнюю учебу узбекской молодежи из совместных средств.