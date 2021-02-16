Молодые кинематографисты Узбекистана получат возможность обучаться во ВГИКе

Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев посетил с рабочим визитом Национальное агентство "Узбеккино" по приглашению Генерального директора Фирдавса Абдухаликова.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. На встрече в агентстве "Узбеккино" обсуждались практические формы сотрудничества по популяризации киноискусства, возможное участие российских кинематографистов в возрождающемся Международном Ташкентском кинофестивале, проведение мастер-классов, очных семинаров с участием известных российских режиссёров, операторов, актёров.

В частности обсуждалась возможности выделения 15 целевых мест для молодых кинематографистов Узбекистана на обучение во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК) в рамках квотной кампании 2021/2022 года по специальностям: режиссура кино и телевидения, кинооператорство, продюсерство, звукорежиссура. Стороны договорились о совместном проведении творческих собеседований для потенциальных абитуриентов, с участием мастеров ВГИК, после проведения письменных тестов на знание русского языка и истории.

Более подробная информация размещена на сайте представительства Россотрудничества.

Напомним, что с 2020 года в рамках достигнутых договоренностей между руководством ВГИКа, Национального агентства "Узбеккино", представительства Россотрудничества в Узбекистане семеро молодых кинематографистов из Узбекистана уже обучаются во ВГИКе.

Также Генеральный директор Национального агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов и руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев обсудили возможность выделения дополнительных 15 квот для обучения в творческой мастерской известного узбекского и российского актёра театра и кино, заслуженного артиста России Фархада Махмудова, используя площадку ВГИК. Однако этот вопрос еще находится в проработке с руководством Россотрудничества и ректором российского вуза.

Со своей стороны руководство "Узбеккино" готово оказать молодым кинематографистам всестороннюю поддержку.

Согласно установленным требованиям, для успешного обучения в данном вузе отобранные кандидаты обязаны владеть русским языком на должном уровне. В связи с этим для узбекских абитуриентов планируется организовать соответствующие языковые курсы.