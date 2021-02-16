Молодые кинематографисты Узбекистана получат возможность обучаться во ВГИКе

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. На встрече в агентстве "Узбеккино" обсуждались практические формы сотрудничества по популяризации киноискусства, возможное участие российских кинематографистов в возрождающемся Международном Ташкентском кинофестивале, проведение мастер-классов, очных семинаров с участием известных российских режиссёров, операторов, актёров.
В частности обсуждалась возможности выделения 15 целевых мест для молодых кинематографистов Узбекистана на обучение во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК) в рамках квотной кампании 2021/2022 года по специальностям: режиссура кино и телевидения, кинооператорство, продюсерство, звукорежиссура. Стороны договорились о совместном проведении творческих собеседований для потенциальных абитуриентов, с участием мастеров ВГИК, после проведения письменных тестов на знание русского языка и истории.
Более подробная информация размещена на сайте представительства Россотрудничества.
Напомним, что с 2020 года в рамках достигнутых договоренностей между руководством ВГИКа, Национального агентства "Узбеккино", представительства Россотрудничества в Узбекистане семеро молодых кинематографистов из Узбекистана уже обучаются во ВГИКе.
Со своей стороны руководство "Узбеккино" готово оказать молодым кинематографистам всестороннюю поддержку.
Согласно установленным требованиям, для успешного обучения в данном вузе отобранные кандидаты обязаны владеть русским языком на должном уровне. В связи с этим для узбекских абитуриентов планируется организовать соответствующие языковые курсы.