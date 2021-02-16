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Американский режиссер Грек Полк в Бухаре

Американский документалист приступил к съемкам в Бухаре

© Sputnik / Департамент по развитию туризма Бухарской области
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210216/16013061/Amerikanskiy-dokumentalist-pristupil-k-semkam-v-Bukhare.html

Картина посвящена историко-культурной жизни местных жителей, ремеслам и мастерам, продолжающим традиции народных промыслов.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Американский режиссер Грек Полк снимает документальный фильм о Бухаре, сообщает пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской области.

В своей картине он покажет историко-культурный уклад жизни местного населения, познакомит зрителя с такими ремеслами, как резьба по дереву и ковроткачество, а также с мастерами, которые продолжают традиции народных промыслов.

"Планируется, что фильм будет показан на фестивале "Международный рынок народного искусства" (IFAM), который пройдет 7-18 июля 2021 года в США", - говорится в сообщении.

Режиссер приехал в Бухару 12 февраля вместе со своей супругой - Ребеккой Блэк, являющейся представителем Агентства США по международному развитию USAID в Узбекистане. В минувший понедельник они встретились с руководством областного департамента по развитию туризма, где обсуждался вопрос оказания практической помощи в проведении съемок. 

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Ранее стало известно о планах по съемке художественного фильма о снайпере Зебо Ганиевой. Картина расскажет о мужестве и переживаниях узбекской девушки-снайпера во время Второй мировой войны. 

А в декабре прошлого года российский телеведущий и продюсер Валдис Пельш рассказал о намерениях снять об Узбекистане фантастический документальный фильм с попыткой заглянуть в будущее страны через 30-40 лет.

Теги:
Кино, Туризм, Бухара



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