Американский документалист приступил к съемкам в Бухаре

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Американский режиссер Грек Полк снимает документальный фильм о Бухаре, сообщает пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской области.

В своей картине он покажет историко-культурный уклад жизни местного населения, познакомит зрителя с такими ремеслами, как резьба по дереву и ковроткачество, а также с мастерами, которые продолжают традиции народных промыслов.

"Планируется, что фильм будет показан на фестивале "Международный рынок народного искусства" (IFAM), который пройдет 7-18 июля 2021 года в США", - говорится в сообщении.

Режиссер приехал в Бухару 12 февраля вместе со своей супругой - Ребеккой Блэк, являющейся представителем Агентства США по международному развитию USAID в Узбекистане. В минувший понедельник они встретились с руководством областного департамента по развитию туризма, где обсуждался вопрос оказания практической помощи в проведении съемок.

Ранее стало известно о планах по съемке художественного фильма о снайпере Зебо Ганиевой. Картина расскажет о мужестве и переживаниях узбекской девушки-снайпера во время Второй мировой войны.

А в декабре прошлого года российский телеведущий и продюсер Валдис Пельш рассказал о намерениях снять об Узбекистане фантастический документальный фильм с попыткой заглянуть в будущее страны через 30-40 лет.