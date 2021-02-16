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Около 400 ведомственных документов утратили силу в 2020 году - Минюст

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210216/16013602/Okolo-400-vedomstvennykh-dokumentov-utratili-silu-v-2020-godu---Minyust.html

В прошлом году приостановлено принятие на стадии правовой экспертизы 36 процентов проектов документов, так как в них выявлены нормы, направленные на ограничение прав граждан.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Минюсте рассказали о деятельности в период пандемии. К примеру, в мессенджере Telegram запущены боты @huquqiy_maslahatbot, @notariusmaslahatibot, @davxizmataloqa_bot, где пользователи могут получить онлайн-консультацию.

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Пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана
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Специалисты министерства организовали порядка 40 онлайн-диалогов по наиболее часто задаваемым вопросам граждан. 

Значительно увеличен спектр электронных государственных услуг. В прошлом году населению было предоставлено 8,2 млн услуг онлайн. Еще одним нововведением стала возможность для граждан получить ключ электронной подписи удаленно, не выходя из дома. В архивах ЗАГСов оцифровано около 60 миллионов бумажных документов.

В 2020 году приостановлено принятие на стадии правовой экспертизы 36 процентов проектов документов, так как в них выявлены нормы, направленные на ограничение прав граждан и создающие преграды для осуществления предпринимательской деятельности.

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С 1 июля 2020 года принятие, правовая экспертиза и государственная регистрации ведомственных документов осуществляется через электронную платформу project.gov.uz.

Путем перевода норм ведомственных документов в акты законодательства более высокой юридической силы и методом "регуляторной гильотины" в 2020 году около 400 ведомственных документов признаны утратившими силу.

"Мы столкнулись иррациональной бюрократией, от которой предстоит избавиться. В этой связи приступили к исследованию и внедрению современных инновационных способов построения новых административных отношений, кардинально переосмыслив цели и задачи госструктур в этой сфере", — отметил министр юстиции.

Шла речь на встрече и о правах человека. В результате изучения обращений, поступивших в органы юстиции, выявлено 63 535 случаев нарушения закона. В государственные органы и учреждения внесено 3 893 представления, нарушенные права граждан восстановлены. В суды подано исков на сумму 185 млрд сумов. Аннулировано или приостановлено действие 873 документов государственных органов и организаций.

Теги:
Узбекистан, документы, права, Минюст Узбекистана



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