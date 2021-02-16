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Под какую музыку лучше всего "чилить"? Ответ ученых шокировал

© Fotolia / Ulianna19970
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210216/16016595/Uchenye-vyyasnili-kakaya-muzyka-rasslablyaet-luchshe-vsego-i-eto--khevi-metal.html

Специалисты отметили, что одни из самых приятных эмоций люди также испытывают, слушая ностальгические поп-хиты.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Турецкие ученые определили, как определенные музыкальные жанры влияют на сердцебиение.

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Так, отмечается, что при звучании хеви-метала 1970-х, а также поп-хитов 1980-х и 2000-х годов, пульс немного замедляется.

Иными словами, человек расслабляется, пишет портал Mixmag.

Чего не скажешь о таких жанрах, как техно, дабстеп и чилаут. Согласно исследованию, сердцебиение у испытуемых учащалось, а уровень тревожности повышался.

Добровольцами выступили свыше 1,5 тысячи человек: от молодежи 18 лет до пенсионеров 65 лет.

Как проводилось исследование: всем участникам включали разнообразные треки из Spotify, затем специалисты снимали показания с датчиков, которые фиксировали различные изменения в состоянии испытуемых.

Если с большинством выводов ученых согласиться можно, то с заявлением о том, что хеви-метал оказывает положительный эффект, — сложно.

Однако доктор Омер Авланмиш не увидел в этом ничего необычного. По его словам, агрессивная музыка "помогает слушателю осознать свои чувства".

Поп-композиции, в свою очередь, вызывают приятные воспоминания и тем самым способствуют выбросу эндорфинов и серотонина в мозг.

Это все создает ощущение счастья и максимального спокойствия.

Теги:
здоровье, музыка



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