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В каком возрасте истекает "срок годности" вашего позвоночника? Ответил врач

© Depositphotos / Syda_Productions
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210216/16016756/V-kakom-vozraste-istekaet-srok-godnosti-vashego-pozvonochnika-Otvetil-vrach.html

Специалист предупредил, что необходимо придерживаться баланса между "стоячим" и "сидячим" образом жизни.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. У позвоночника, суставов, сухожилий и хрящей есть определенный срок службы. Об этом заявил заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

Как правило, первые проблемы начинаются уже после 35 лет, хотя в некоторых случаях и позже.

Почему это происходит: в зрелом возрасте начинает снижаться кровообращение, замедляется метаболизм, накапливаются вредные вещества.

"Гарантийный срок" наших сухожилий, хрящей, суставов и позвоночника — это 35-45 лет. У разных людей срок отличается. После этого "гарантийного периода" у людей начинаются проблемы с позвоночником и суставами. Это физиология у человека такая", — ответил Кабычкин в эфире радио Sputnik

Можно ли продлить срок годности?

Да, если научиться верно распределять нагрузку на позвоночник.

© Sputnik / Владимир Песня
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К примеру, если человек долго стоит и работает, то тем самым он значительно повышает давление на позвоночник, когда много сидит — наоборот.

Даже сидеть нужно "правильно", убежден Кабычкин.

"Пока вы сидите, статическая нагрузка не всегда оптимальная из-за неправильного положения за рабочим столом. Это означает, что у вас не всегда комфортное положение тела для нашего позвоночника, стоп, суставов и так далее", — обратил внимание врач.

Чем это грозит: может произойти спазм мышц. Поэтому доктор рекомендует взять за правило формулу "каждые 40 минут вставать и делать гимнастику".

Теги:
Медицина, врач, здоровье



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