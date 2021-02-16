В каком возрасте истекает "срок годности" вашего позвоночника? Ответил врач

Специалист предупредил, что необходимо придерживаться баланса между "стоячим" и "сидячим" образом жизни.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. У позвоночника, суставов, сухожилий и хрящей есть определенный срок службы. Об этом заявил заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

Как правило, первые проблемы начинаются уже после 35 лет, хотя в некоторых случаях и позже.

Почему это происходит: в зрелом возрасте начинает снижаться кровообращение, замедляется метаболизм, накапливаются вредные вещества.

"Гарантийный срок" наших сухожилий, хрящей, суставов и позвоночника — это 35-45 лет. У разных людей срок отличается. После этого "гарантийного периода" у людей начинаются проблемы с позвоночником и суставами. Это физиология у человека такая", — ответил Кабычкин в эфире радио Sputnik.

Можно ли продлить срок годности?

Да, если научиться верно распределять нагрузку на позвоночник.

К примеру, если человек долго стоит и работает, то тем самым он значительно повышает давление на позвоночник, когда много сидит — наоборот.

Даже сидеть нужно "правильно", убежден Кабычкин.

"Пока вы сидите, статическая нагрузка не всегда оптимальная из-за неправильного положения за рабочим столом. Это означает, что у вас не всегда комфортное положение тела для нашего позвоночника, стоп, суставов и так далее", — обратил внимание врач.

Чем это грозит: может произойти спазм мышц. Поэтому доктор рекомендует взять за правило формулу "каждые 40 минут вставать и делать гимнастику".