В Узбекистане назначен заместитель министра сельского хозяйства

Напомним: Тураев родился в 1961 году. По специальности - биолог-генетик, окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. В Узбекистане сменился заместитель министра сельского хозяйства, сообщает пресс-служба.

"Теперь им назначен Алишер Тураев - генеральный директор Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве", - говорится в информации.

Напомним: Тураев родился в 1961 году. По специальности - биолог-генетик, окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

Работал в Венском университете, МГУ им. М. В. Ломоносова, Физико-техническом институте Российской Федерации.

С июня 2019 года вел свою деятельность в качестве профессора кафедры генетики, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур Ташкентского государственного аграрного университета.