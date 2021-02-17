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Узбекские снайперы готовятся к играм “АрМИ-2019”

"Единственному сыну" разрешили служить в домашнем регионе

Пресс-служба Минобороны РУ
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210217/16019336/Edinstvennomu-synu-razreshili-sluzhit-v-domashnem-regione.html

Президент Узбекистана внес изменения в порядок прохождения воинской службы. Теперь право служить в домашнем регионе распространяется не только на единственного ребенка в семье, но и на единственного сына.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Военнослужащий, являющийся единственным сыном в семье, теперь сможет служить в регионе, где родился и вырос, заявил начальник Главного управления кадров Минобороны Узбекистана Шермухаммад Саидахматов во время брифинга в АИМК.

Как сообщается, соответствующие изменения приняты указом президента. Они касаются порядка прохождения воинской службы и утверждают понятие территориального принципа. 

"Ранее военнослужащий, проживающий в регионе, должен был проходить службу в другой области. Однако если он является единственным ребенком в семье, он мог служить там, где родился и вырос. Теперь он имеет право служить там, где родился и вырос, даже если он не единственный ребенок, а единственный сын в семье", — пояснил представитель Минобороны.

На прошлой недели Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об очередном призыве граждан Республики Узбекистан на срочную военную службу и увольнении в резерв Вооруженных сил военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы".

Узбекско-таджикские военные учения 2020
© Министерство обороны Узбекистана
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Согласно документу, узбекистанцы, достигшие соответствующего возраста и не имеющие права на отсрочку или освобождения от службы, призываются в ряды Вооруженных сил страны в период с марта по апрель. В это же время пройдет и демобилизация отслуживших в резерв. 

Напомним, в сентябре 2019-го введен новый порядок призыва в армию. Изменения коснулись срока прохождения военной службы - он составил 12 месяцев для всех граждан, независимо от уровня образования и должности. 

Ранее некоторые офицеры имели возможность служить в течение девяти месяцев.

Теги:
Минобороны Узбекистана, призыв в армию, Армия



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