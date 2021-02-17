"Единственному сыну" разрешили служить в домашнем регионе

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Военнослужащий, являющийся единственным сыном в семье, теперь сможет служить в регионе, где родился и вырос, заявил начальник Главного управления кадров Минобороны Узбекистана Шермухаммад Саидахматов во время брифинга в АИМК.
Как сообщается, соответствующие изменения приняты указом президента. Они касаются порядка прохождения воинской службы и утверждают понятие территориального принципа.
"Ранее военнослужащий, проживающий в регионе, должен был проходить службу в другой области. Однако если он является единственным ребенком в семье, он мог служить там, где родился и вырос. Теперь он имеет право служить там, где родился и вырос, даже если он не единственный ребенок, а единственный сын в семье", — пояснил представитель Минобороны.
На прошлой недели Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об очередном призыве граждан Республики Узбекистан на срочную военную службу и увольнении в резерв Вооруженных сил военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы".
Напомним, в сентябре 2019-го введен новый порядок призыва в армию. Изменения коснулись срока прохождения военной службы - он составил 12 месяцев для всех граждан, независимо от уровня образования и должности.
Ранее некоторые офицеры имели возможность служить в течение девяти месяцев.