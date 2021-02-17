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Флаги Узбекистана и Таджикистана

Эксперты стабилизируют поступление воды из Таджикистана в Узбекистан

© Официальная страница пресс-службы президента РТ в Facebook
Общество
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Sputnik Узбекистан
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В ходе переговоров стороны договорились ускорить процесс по совместной модернизации гидротехнических сооружений и объектов за счет привлечения финансово-технического содействия международных финансовых институтов и доноров.

ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik Узбекистан. Власти республики рассчитывают на совместную с Таджикистаном разработку механизма стабильного поступления воды из данного государства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

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По информации министерства, вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков и первый вице-премьер Таджикистана Давлатали Саид в формате видеоконференции обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества .

"Намечена активизация взаимодействия по выработке механизма обеспечения стабильного и своевременного поступления воды в Узбекистан из водохранилищ на территории Таджикистана", - отмечается в релизе.

В ходе переговоров стороны договорились ускорить процесс по совместной модернизации гидротехнических сооружений и объектов за счет привлечения финансово-технического содействия международных финансовых институтов и доноров.

Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян
© Sputnik
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Также вице-премьеры обсудили стратегию по доведению товарооборота между странами до одного млрд долларов. Для реализации поставленной задачи они согласовали период подготовки дорожной карты по продвижению совместных инициатив в сферах инвестиционного, торгово-экономического, транспортного и водно-энергетического сотрудничества.

Известно, что неравномерность распределения водных ресурсов в Центральной Азии создает конфликт интересов между основными поставщиками воды (Таджикистан, Кыргызстан) и ее главными потребителями (Узбекистан, Казахстан и Туркменистан). Для урегулирования ситуации в 2017 году в Узбекистане и Таджикистане была создана специальная рабочая группа по вопросам рационального использования водных и энергетических ресурсов. Летом 2020-го из-за маловодья крупных рек таджикская сторона была вынуждены приостановить подачу электроэнергии в Узбекистан и Афганистан , а также ограничить ее на собственной территории, чтобы избежать дефицита в зимний период.

Флаги Узбекистана и Таджикистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Президенты Узбекистана и Таджикистана обсудили ситуацию в Центральной Азии
В январе 2020 года узбекские и таджикские власти приступили к переговорам по совместному строительству двух ГЭС на реке Зарафшан в Таджикистане. По предварительным данным их общая мощность составит 275 МВт. Согласно данным, ориентировочная стоимость проектов составит 552 миллиона долларов. Известно, что построенные ГЭС будут вырабатывать до 1,4 миллиарда кВт*ч электроэнергии для нужд узбекистанцев.

Теги:
Центральная Азия, Экономика, товарооборот, водные ресурсы, Таджикистан, Узбекистан



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