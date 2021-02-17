Найдены организмы, которые помогут человечеству "захватить" Марс

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Немецкие ученые сделали сенсационное открытие, которое раскрывает новые границы нашего понимания космоса: они обнаружили микроорганизмы, которое могут приспособиться к атмосфере Марса и развиваться в ее условиях.
Свое исследование специалисты Бременского университета опубликовали в журнале Frontiers in Microbiology.
Речь идет о цианобактериях или сине-зеленых водорослях. Эксперимент показал, что эти организмы способны размножаться, используя газы марсианской атмосферы в качестве источника углерода и кислорода, несмотря на низкое давление.
По мнению ученых, на основе цианобактерий можно создать системы жизнеобеспечения для людей, которые прибудут в будущем на Марс.
В частности, специалисты предлагают выращивать сине-зеленые водоросли и использовать их в качестве пищи для живых существ.
Также исследование показало, что цианобактерии способны осуществлять фотосинтез — процесс, при котором образуется кислород.
Что очень важно для будущего освоения человеком Марса.
Ранее ученые выяснили, почему с Красной планеты исчезла вода.
Оказалось, что там периодически бушуют пыльные бури, во время которых вода с поверхности поднимается до верхних слоев атмосферы, где она трансформируется в атомарный водород, который затем уходит из атмосферы Марса в космос.