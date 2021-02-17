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Найдены организмы, которые помогут человечеству "захватить" Марс

© Depositphotos / Sdecoret
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210217/16019847/Naydeny-organizmy-kotorye-pomogut-cheloveku-zakhvatit-Mars.html

Как показало исследование, будущее в освоении "красной планеты" — за цианобактериями или, как их еще называют, сине-зелеными водорослями.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Немецкие ученые сделали сенсационное открытие, которое раскрывает новые границы нашего понимания космоса: они обнаружили микроорганизмы, которое могут приспособиться к атмосфере Марса и развиваться в ее условиях.

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Свое исследование специалисты Бременского университета опубликовали в журнале Frontiers in Microbiology.

Речь идет о цианобактериях или сине-зеленых водорослях. Эксперимент показал, что эти организмы способны размножаться, используя газы марсианской атмосферы в качестве источника углерода и кислорода, несмотря на низкое давление.

По мнению ученых, на основе цианобактерий можно создать системы жизнеобеспечения для людей, которые прибудут в будущем на Марс.

В частности, специалисты предлагают выращивать сине-зеленые водоросли и использовать их в качестве пищи для живых существ.

Также исследование показало, что цианобактерии способны осуществлять фотосинтез — процесс, при котором образуется кислород.

Что очень важно для будущего освоения человеком Марса.

Ранее ученые выяснили, почему с Красной планеты исчезла вода. 

Оказалось, что там периодически бушуют пыльные бури, во время которых вода с поверхности поднимается до верхних слоев атмосферы, где она трансформируется в атомарный водород, который затем уходит из атмосферы Марса в космос.

Теги:
Космос, планета, Марс



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