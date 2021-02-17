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Вход за миллион сумов: в Узбекистане стали продавать инвайты в Clubhouse

© CC0 / Unsplash / ROBIN WORRALL
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210217/16021156/Vkhod-za-million-sumov-v-Uzbekistane-stali-prodavat-invayty-v-Clubhouse.html

Разброс цен в Узбекистане широкий — от 50 тысяч сумов до 1 миллиона сумов. Российские площадки также переполнены объявлениями.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Инвайты в новую и очень популярную соцсеть Clubhouse стали продавать по всему миру, в том числе и в Узбекистане. Так, местные СМИ нашли уже несколько объявлений на Olx.uz и Facebook.

"Разброс цен широкий — от 50 тысяч сумов до 1 миллиона сумов", - говорится в сообщении.

Российские интернет-площадки объявлений Avito и "Юла" также наблюдают высокий спрос на инвайты. Однако пока неясно, мошенники это или нет.

На этой неделе новая социальная сеть Clubhouse поднялась в Узбекистане на первое место по количеству скачиваний для iOS, даже выше, чем Telegram и Instagram в республике.

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Напомним, ClubHouse — новая социальная есть, где можно только слушать или говорить, однако попасть туда можно исключительно по приглашению. Более того, у вас должен быть только iOS.

Теги:
Интернет, Социальная сеть, Узбекистан, Узбекистан



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