В Экопарке Ташкента пройдет ярмарка вакансий

Мероприятие состоится 18 февраля. По данным столичной администрации, в нем примут участие около 100 компаний.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В центральном Экопарке, расположенном в Мирзо-Улугбекском районе столицы, 18 февраля состоится ярмарка вакансий, сообщает пресс-служба хокимията.

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По данным администрации, в мероприятии примут участие около 100 компаний.

Ярмарка будет открыта для посетителей с 10.00 до 17.00 по местному времени.

Напомним: в декабре 2020-го в Ташкенте прошла ярмарка вакансий в сфере туризма. Ведущие частные предприятия и госструктуры столицы предложили соискателям около 22 тысяч вакансий.