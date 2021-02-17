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Таможенный пост Джартепа в Ургутском районе Самаркандской области

КПП "Джартепа" на узбекско-таджикской границе открылся для студентов

Самаркандское управление ГТК
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210217/16023108/KPP-Dzhartepa-na-uzbeksko-tadzhikskoy-granitse-otkrylsya-dlya-studentov.html

Пограничный таможенный пост возобновил работу в начале января, тогда через него начали пропускать грузовые автомобили, занятые в международных грузоперевозках.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Студенты с 17 февраля могут перемещаться между Узбекистаном и Таджикистаном еще через один контрольно-пропускной пункт — "Джартепа". Об этом сообщили в пресс-службе таможенного управления по Самаркандской области.

Ранее для них были доступны три пункта пропуска: "Сариасия", "Ойбек" и "Сарбанд".

Напомним, КПП "Джартепа", расположенный в Ургутском районе Самаркандской области, возобновил работу в начале января. Из-за ситуации с COVID-19 он был закрыт почти год — с марта 2020-го.

С начала 2021 года через пост пропускали только грузовые автомобили, занятые в международных грузоперевозках.

Теги:
Таджикистан, Узбекистан, студенты, КПП



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