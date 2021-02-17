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Водитель за рулем автомобиля

Частные лица могут сдавать в аренду авто до 30 дней без нотариуса — проект

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210217/16023454/Chastnye-litsa-mogut-sdavat-v-arendu-avto-do-30-dney-bez-notariusa--proekt.html

Автомобили, предназначенные для краткосрочной аренды, должны иметь специальный опознавательный знак в соответствии с требованиями, утвержденными Минтранспорта и МВД.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект постановления правительства, который предусматривает изменения в порядке краткосрочной аренды автомобилей и мототранспортных средств.

Инициатор документа — Министерство транспорта — предложили внедрить нововведения в порядок, когда можно сдавать в аренду физическим лицам авто на срок до 30 дней без нотариального удостоверения и регистрации в правоохранительных органах.

При этом автомобили, предназначенные для краткосрочной аренды, должны иметь специальный опознавательный знак в соответствии с требованиями, утвержденными Минтранспорта и МВД.

Девушка около автомобиля KIA
AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI
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Чтобы получить сведения о нарушениях ПДД арендаторами арендодатель может воспользоваться автоматизированной информационной системой "Маъмурий амалиёт" ("Административная практика" - пер. ред.) ГУБДД МВД.

Арендатор также имеет право провести осмотр транспортного средства на предмет наличия комплектующих до заключения договора. В случае обнаружения дефектов или неисправностей он может потребовать их устранить.

В Узбекистане юридические лица теперь могут предоставлять в аренду транспорт на срок до 30 дней, заключив с физлицом простой письменный договор без нотариального оформления и регистрации в органах ГСБДД МВД. 

Для заключения сделки арендатору необходимо предоставить лишь паспорт и водительское удостоверение.

Теги:
Узбекистан, Министерство транспорта Республики Узбекистан, аренда автомобиля, аренда, автомобиль



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