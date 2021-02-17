В Узбекистане разработают национальную стратегию соцзащиты

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент Узбекистана утвердил Концепцию Национальной стратегии социальной защиты населения на 2021-2030 годы, сообщает информационная служба Министерства финансов.
Соответствующее распоряжение глава государства подписал 17 февраля. Вместе с тем утверждена «Дорожная карта» по разработке Стратегии и создана для этого специальная Республиканская рабочая группа.
Как сообщается, в рамках Национальной стратегии будут определены базовые гарантии социального обеспечения населения, рассмотрены вопросы по включению пособий по охране материнства и временной нетрудоспособности в систему социального страхования, а также создание Фонда соцстрахования.
Предусматривается упрощение процесса определения нуждаемости семей заявителей на получение соцпособий, ускорение процесса их назначения и выплаты, а также внедрение системы предоставления госсубсидий посредством социального контракта.
Проект Национальной стратегии социальной защиты населения до 2030 года, включая трехгодичный план по ее реализации, поручено разработать до 1 ноября текущего года. Расчет расходов на реализацию мер, предусмотренных в Стратегии, будет осуществляться совместно с международными партнерами.
Ожидается, что меры, предусмотренные в распоряжении, окажут содействие в достижении Целей устойчивого развития ООН в области борьбы с бедностью, расширении охвата социальной защитой, а также полной занятости и достойному труду для женщин и мужчин, в том числе молодых людей и лиц с ограниченными возможностями.