В Узбекистане разработают национальную стратегию соцзащиты

Президент Узбекистана утвердил Концепцию, "Дорожную карту" по разработке Стратегии и распорядился создать специальную Республиканскую рабочую группу. Ожидается, что это послужит достижению Целей устойчивого развития ООН в области борьбы с бедностью.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент Узбекистана утвердил Концепцию Национальной стратегии социальной защиты населения на 2021-2030 годы, сообщает информационная служба Министерства финансов.

Соответствующее распоряжение глава государства подписал 17 февраля. Вместе с тем утверждена «Дорожная карта» по разработке Стратегии и создана для этого специальная Республиканская рабочая группа.

Как сообщается, в рамках Национальной стратегии будут определены базовые гарантии социального обеспечения населения, рассмотрены вопросы по включению пособий по охране материнства и временной нетрудоспособности в систему социального страхования, а также создание Фонда соцстрахования.

Предусматривается упрощение процесса определения нуждаемости семей заявителей на получение соцпособий, ускорение процесса их назначения и выплаты, а также внедрение системы предоставления госсубсидий посредством социального контракта.

Кроме того, будут рассматриваться меры по оказанию социальных услуг уязвимым слоям населения посредством составления индивидуальной программы социальной адаптации.

Проект Национальной стратегии социальной защиты населения до 2030 года, включая трехгодичный план по ее реализации, поручено разработать до 1 ноября текущего года. Расчет расходов на реализацию мер, предусмотренных в Стратегии, будет осуществляться совместно с международными партнерами.

Ожидается, что меры, предусмотренные в распоряжении, окажут содействие в достижении Целей устойчивого развития ООН в области борьбы с бедностью, расширении охвата социальной защитой, а также полной занятости и достойному труду для женщин и мужчин, в том числе молодых людей и лиц с ограниченными возможностями.