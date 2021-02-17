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Ученые раскрыли самую неожиданную причину разводов

© Depositphotos / Ufabizphoto
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210217/16025138/Uchenye-otkryli-samuyu-neozhidannuyu-prichinu-razvodov.html

Отмечается, что количество разводов среди супругов зависит от многих факторов, в том числе и от пола первого ребенка.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Развод — дело серьезное. Как правило, он становится кульминацией кризиса отношений, который происходит в семье.

Трагедия для семьи - к чему приводят разводы
Министерство юстиции Узбекистана
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Причин, приводящих к разладу, может быть много. Недавно выяснилось, что еще одним "камнем преткновения" в счастливых отношениях может стать пол первого ребенка.

К такому выводу пришли американские и австралийские ученые. Свое исследование они опубликовали в The Economic Journal.

Оказалось, что пары, где первый ребенок женского пола, разводятся чаще.

Это обуславливается тем, что, когда девочка достигает подросткового возраста, у родителей возникает больше споров по поводу ее воспитания и жизни в целом.

Например, дискуссии вызывает то, как дочка одевается, с кем встречается, где работает.

У семейных пар, где первый ребенок — мальчик, таких споров по вопросам воспитания возникает меньше. Что идет на пользу отношениям.

Это исследование проводилось с 1971 года. 

Между тем риск развала семьи с первенцами-дочерьми существенно снижается, если глава семейства рос вместе с сестрой.

Теги:
отношения, семья, развод



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